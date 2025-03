Antes de casarte conoce el buró de crédito de tu pareja, eso podría salvar tu relación, aconseja vocero en Torreón

TORREÓN, COAH.- Wolfgang Erhardt, vocero nacional del Buró de Crédito, mencionó que el historial crediticio tiene un impacto en la vida personal, pues estudios demuestran que las parejas con un buen score crediticio tienen un 70 por ciento de probabilidades de permanecer juntas, a diferencia de aquellas con un mal puntaje, ya que esto puede generar estrés financiero y aumentar la probabilidad de divorcio.

“Antes de comprometerse, es recomendable conocer el score crediticio de la pareja”, sugirió Erhardt.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila busca obtener certificación como zona protegida para sus vinos

Explicó que el score crediticio es una puntuación que predice la probabilidad de pago en el futuro. Por ello, si existe una deuda, lo mejor es ponerse al corriente o, como segunda opción, considerar una reestructura.

Wolfgang Erhardt comentó que existe mucho desconocimiento sobre el Buró de Crédito, como la creencia de que se trata de una lista negra. Sin embargo, aclaró que, en realidad, cualquier persona que haya solicitado o tenga un crédito cuenta con un reporte de crédito.

“Lo que dicen todas las estadísticas en el mundo es que, aun teniendo un mal reporte, es más probable que te presten a que no tengas ninguno, por el simple hecho de que es más fácil prestar a alguien conocido que a alguien desconocido”, afirmó.

Otro de los mitos, además de la supuesta lista negra, es la eliminación de los registros. “Cuando la gente me pregunta: ‘¿Cuándo me van a sacar del Buró?’, lo primero que pienso es que esta persona no ha pagado bien”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza la prevención de violencia escolar y adicciones con actividades educativas

Explicó que el Buró refleja lo bueno, lo malo y lo regular, según las decisiones financieras de cada persona. Mencionó que la forma más sencilla de saber cuándo un crédito desaparecerá del reporte es consultando el propio informe, ya que ahí aparece la fecha.

Detalló que, debajo de los datos generales, hay una sección llamada “Resumen de créditos”, donde se especifica si el crédito está activo o cerrado. Si está cerrado, junto a esa palabra aparece la fecha estimada de eliminación, con mes y año.