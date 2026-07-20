Asume Laura Barraza la presidencia del Club Rotario Royal Torreón para el periodo 2026-2027

TORREÓN, COAH.- Este fin de semana se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta de la nueva Mesa Directiva del Club Rotario Royal Torreón para el periodo 2026-2027, la cual será encabezada por la Lic. Laura Barraza Sifuentes, quien asumió la titularidad con el firme propósito de consolidar proyectos de alto impacto social en la región.

Durante el protocolo, que incluyó honores a la bandera y la tradicional entrega del mazo y la campana por parte del presidente saliente, Mario Héctor Cavanzon Estrada, se ratificó la vocación de servicio de la institución.

En su mensaje inaugural, la nueva presidenta reconoció el legado de las administraciones pasadas y anunció los ejes prioritarios de su gestión, entre los que destacan el equipamiento del Hospital Andalucía, la continuidad del Programa de Implantes Médicos y la proyección de una nueva clínica para ampliar el acceso a la salud en La Laguna.

La ceremonia contó con la presencia de destacados invitados, como el Dr. Roberto Bernal Gómez, en representación del Ayuntamiento de Torreón; Guillermo Contreras de la Paz, en representación de la Gobernación del Distrito 4110; María del Carmen Reyes García, presidenta de COPARMEX Laguna; y el Lic. Gerardo Pantoja, director de Desarrollo Económico de Lerdo, con lo cual el club reafirmó su alianza con los sectores clave de la sociedad para transformar vidas mediante la solidaridad.