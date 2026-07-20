Asume Laura Barraza la presidencia del Club Rotario Royal Torreón para el periodo 2026-2027

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    Asume Laura Barraza la presidencia del Club Rotario Royal Torreón para el periodo 2026-2027
    Laura Barraza Sifuentes rindió protesta como presidenta del Club Rotario Royal Torreón para el periodo 2026-2027. SANDRA GÓMEZ

Barraza Sifuentes asumió la presidencia del Club Rotario Royal Torreón para el periodo 2026-2027 y presentó los proyectos sociales que impulsará durante su gestión

TORREÓN, COAH.- Este fin de semana se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta de la nueva Mesa Directiva del Club Rotario Royal Torreón para el periodo 2026-2027, la cual será encabezada por la Lic. Laura Barraza Sifuentes, quien asumió la titularidad con el firme propósito de consolidar proyectos de alto impacto social en la región.

El evento reunió a autoridades rotarias, civiles, empresariales y familiares bajo el lema internacional ”Genera un Impacto Duradero”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-impulsa-la-convivencia-y-el-deporte-con-la-mejora-de-espacios-publicos-DD22300146

Durante el protocolo, que incluyó honores a la bandera y la tradicional entrega del mazo y la campana por parte del presidente saliente, Mario Héctor Cavanzon Estrada, se ratificó la vocación de servicio de la institución.

En su mensaje inaugural, la nueva presidenta reconoció el legado de las administraciones pasadas y anunció los ejes prioritarios de su gestión, entre los que destacan el equipamiento del Hospital Andalucía, la continuidad del Programa de Implantes Médicos y la proyección de una nueva clínica para ampliar el acceso a la salud en La Laguna.

La ceremonia contó con la presencia de destacados invitados, como el Dr. Roberto Bernal Gómez, en representación del Ayuntamiento de Torreón; Guillermo Contreras de la Paz, en representación de la Gobernación del Distrito 4110; María del Carmen Reyes García, presidenta de COPARMEX Laguna; y el Lic. Gerardo Pantoja, director de Desarrollo Económico de Lerdo, con lo cual el club reafirmó su alianza con los sectores clave de la sociedad para transformar vidas mediante la solidaridad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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