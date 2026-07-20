Torreón impulsa la convivencia y el deporte con la mejora de espacios públicos

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    Torreón impulsa la convivencia y el deporte con la mejora de espacios públicos
    Miguel Ángel Riquelme Solís recorrió la Línea Verde y La Jabonera para evaluar las condiciones de sus áreas deportivas y recreativas. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó la Línea Verde y La Jabonera para definir acciones de mantenimiento, iluminación y rehabilitación de estos espacios públicos

TORREÓN, COAH.- Para garantizar entornos seguros y funcionales que impulsen la práctica deportiva y la integración familiar, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís efectuó hoy un recorrido de supervisión en la Línea Verde y en el Centro Cultural y Deportivo La Jabonera, evaluando el estado actual de estos emblemáticos puntos de reunión en Torreón.

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El munícipe inspeccionó los diversos espacios recreativos del parque lineal, tales como las canchas de fútbol, la ciclovía y la alberca, además de las instalaciones de La Jabonera, con el propósito de planear las estrategias prioritarias de su gestión destinadas a modernizar y optimizar estas zonas comunitarias.

“Nuestro compromiso es recuperar, mantener y mejorar los espacios públicos para que sigan siendo puntos de encuentro seguros, funcionales y al servicio de la comunidad”, expresó el presidente municipal.

$!El alcalde instruyó reforzar las labores de iluminación, limpieza y mantenimiento para ofrecer espacios seguros y funcionales a la ciudadanía.
El alcalde instruyó reforzar las labores de iluminación, limpieza y mantenimiento para ofrecer espacios seguros y funcionales a la ciudadanía. SANDRA GÓMEZ

Durante su visita a la Línea Verde, Riquelme Solís constató las labores en proceso, como la colocación de malla ciclónica en los campos deportivos, y ordenó intensificar los trabajos de iluminación y mantenimiento integral para que los ciudadanos puedan aprovechar estas instalaciones de manera segura, incluso durante la noche.

Asimismo, destacó que las labores constantes de limpieza, pintura y renovación lumínica aseguran la durabilidad de estas áreas y garantizan que permanezcan en condiciones óptimas para los usuarios.

$!La administración municipal busca fortalecer el uso de los espacios públicos como puntos de convivencia familiar, deporte e integración social en Torreón.
La administración municipal busca fortalecer el uso de los espacios públicos como puntos de convivencia familiar, deporte e integración social en Torreón. SANDRA GÓMEZ

De igual forma, recalcó que su administración mantiene una firme apuesta por el rescate de los espacios comunitarios para consolidar el tejido social, considerado un pilar fundamental en la estrategia para lograr un municipio más seguro.

“El deporte y la cultura ofrecen alternativas saludables a los niños y jóvenes, que los alejan de conductas que los ponen en riesgo, no solo en su salud, sino también en su desarrollo integral”, reiteró el edil.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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