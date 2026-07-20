Torreón impulsa la convivencia y el deporte con la mejora de espacios públicos

TORREÓN, COAH.- Para garantizar entornos seguros y funcionales que impulsen la práctica deportiva y la integración familiar, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís efectuó hoy un recorrido de supervisión en la Línea Verde y en el Centro Cultural y Deportivo La Jabonera, evaluando el estado actual de estos emblemáticos puntos de reunión en Torreón.

El munícipe inspeccionó los diversos espacios recreativos del parque lineal, tales como las canchas de fútbol, la ciclovía y la alberca, además de las instalaciones de La Jabonera, con el propósito de planear las estrategias prioritarias de su gestión destinadas a modernizar y optimizar estas zonas comunitarias. “Nuestro compromiso es recuperar, mantener y mejorar los espacios públicos para que sigan siendo puntos de encuentro seguros, funcionales y al servicio de la comunidad”, expresó el presidente municipal.

Durante su visita a la Línea Verde, Riquelme Solís constató las labores en proceso, como la colocación de malla ciclónica en los campos deportivos, y ordenó intensificar los trabajos de iluminación y mantenimiento integral para que los ciudadanos puedan aprovechar estas instalaciones de manera segura, incluso durante la noche. Asimismo, destacó que las labores constantes de limpieza, pintura y renovación lumínica aseguran la durabilidad de estas áreas y garantizan que permanezcan en condiciones óptimas para los usuarios.

De igual forma, recalcó que su administración mantiene una firme apuesta por el rescate de los espacios comunitarios para consolidar el tejido social, considerado un pilar fundamental en la estrategia para lograr un municipio más seguro. “El deporte y la cultura ofrecen alternativas saludables a los niños y jóvenes, que los alejan de conductas que los ponen en riesgo, no solo en su salud, sino también en su desarrollo integral”, reiteró el edil.