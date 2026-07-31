Brigada Violeta ofrecerá apoyo gratuito a mujeres de San Pedro, Coahuila con módulo de atención
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La jornada reunirá asesoría jurídica, atención psicológica y canalización institucional en la colonia Luis Donaldo Colosio
SAN PEDRO, COAH.- San Pedro de las Colonias contará el próximo 4 de agosto con asesoría jurídica, apoyo psicológico y orientación especializada para mujeres en situación de violencia, en una Brigada Violeta que estará abierta a habitantes de todo el municipio y que se instalará en la techumbre de la colonia Luis Donaldo Colosio.
La jornada busca facilitar el acceso a mecanismos de protección para mujeres que enfrentan violencia familiar, de pareja o de género, evitando que la falta de información o la dificultad para llegar a las dependencias retrase la búsqueda de ayuda.
En este espacio, las asistentes podrán recibir atención inicial, resolver dudas sobre sus derechos y ser canalizadas a las instituciones responsables de brindar seguimiento a cada caso.
El módulo iniciará actividades a las 11:00 horas y ofrecerá servicios gratuitos de asesoría legal, atención psicológica y orientación personalizada.
La intención es que cualquier mujer del municipio que requiera apoyo encuentre, en un mismo lugar, la información y el acompañamiento necesarios para acceder a las rutas de protección disponibles.
En la estrategia participan el Centro Libre para las Mujeres, el Agrupamiento Violeta, la Fiscalía General del Estado, Pronnif, el Instituto Municipal de la Mujer, Mejora Coahuila y otras instancias estatales y municipales relacionadas con la atención a víctimas.
Además de brindar atención directa, la brigada pretende fortalecer la cultura de la denuncia y dar a conocer los servicios especializados existentes para quienes viven situaciones de riesgo.