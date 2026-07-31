Brigada Violeta ofrecerá apoyo gratuito a mujeres de San Pedro, Coahuila con módulo de atención

SAN PEDRO, COAH.- San Pedro de las Colonias contará el próximo 4 de agosto con asesoría jurídica, apoyo psicológico y orientación especializada para mujeres en situación de violencia, en una Brigada Violeta que estará abierta a habitantes de todo el municipio y que se instalará en la techumbre de la colonia Luis Donaldo Colosio.

La jornada busca facilitar el acceso a mecanismos de protección para mujeres que enfrentan violencia familiar, de pareja o de género, evitando que la falta de información o la dificultad para llegar a las dependencias retrase la búsqueda de ayuda.