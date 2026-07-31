Brigada Violeta ofrecerá apoyo gratuito a mujeres de San Pedro, Coahuila con módulo de atención

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Torreón
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    Brigada Violeta ofrecerá apoyo gratuito a mujeres de San Pedro, Coahuila con módulo de atención
    La Brigada Violeta atenderá a mujeres de todo San Pedro de las Colonias el próximo 4 de agosto en la colonia Luis Donaldo Colosio. ARCHIVO

La jornada reunirá asesoría jurídica, atención psicológica y canalización institucional en la colonia Luis Donaldo Colosio

SAN PEDRO, COAH.- San Pedro de las Colonias contará el próximo 4 de agosto con asesoría jurídica, apoyo psicológico y orientación especializada para mujeres en situación de violencia, en una Brigada Violeta que estará abierta a habitantes de todo el municipio y que se instalará en la techumbre de la colonia Luis Donaldo Colosio.

La jornada busca facilitar el acceso a mecanismos de protección para mujeres que enfrentan violencia familiar, de pareja o de género, evitando que la falta de información o la dificultad para llegar a las dependencias retrase la búsqueda de ayuda.

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En este espacio, las asistentes podrán recibir atención inicial, resolver dudas sobre sus derechos y ser canalizadas a las instituciones responsables de brindar seguimiento a cada caso.

El módulo iniciará actividades a las 11:00 horas y ofrecerá servicios gratuitos de asesoría legal, atención psicológica y orientación personalizada.

$!Personal especializado brindará orientación a mujeres que requieran apoyo o información sobre mecanismos de protección.
Personal especializado brindará orientación a mujeres que requieran apoyo o información sobre mecanismos de protección. CORTESÍA

La intención es que cualquier mujer del municipio que requiera apoyo encuentre, en un mismo lugar, la información y el acompañamiento necesarios para acceder a las rutas de protección disponibles.

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En la estrategia participan el Centro Libre para las Mujeres, el Agrupamiento Violeta, la Fiscalía General del Estado, Pronnif, el Instituto Municipal de la Mujer, Mejora Coahuila y otras instancias estatales y municipales relacionadas con la atención a víctimas.

Además de brindar atención directa, la brigada pretende fortalecer la cultura de la denuncia y dar a conocer los servicios especializados existentes para quienes viven situaciones de riesgo.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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