‘No te quedes callada’: refuerzan en Saltillo campaña para denunciar violencia contra las mujeres

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    ‘No te quedes callada’: refuerzan en Saltillo campaña para denunciar violencia contra las mujeres
    Elementos del Agrupamiento Violeta realizaron labores informativas en cruceros de Saltillo para orientar a mujeres sobre cómo detectar y denunciar situaciones de violencia. CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzó en cruceros de Saltillo la difusión de información para prevenir y denunciar violencia contra las mujeres

Con el objetivo de fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana intensificaron las campañas informativas en distintos cruceros de Saltillo, donde distribuyen material con orientación sobre cómo identificar agresiones y los canales disponibles para denunciar.

A través del Agrupamiento Violeta, autoridades municipales buscan acercar información a mujeres que pudieran estar enfrentando algún tipo de violencia, muchas veces sin reconocer que son víctimas o sin saber a dónde acudir para solicitar ayuda.

$!Autoridades municipales señalaron que las agresiones psicológicas, económicas y patrimoniales también representan formas de violencia que deben denunciarse oportunamente.
Autoridades municipales señalaron que las agresiones psicológicas, económicas y patrimoniales también representan formas de violencia que deben denunciarse oportunamente. CORTESÍA
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Durante una jornada realizada este lunes en el cruce de Mirasierra y bulevar Fundadores, personal operativo entregó folletos informativos a automovilistas y peatones, detallando los distintos tipos de violencia de género que atiende esta unidad especializada.

La titular del Agrupamiento Violeta, Milndrette Gómez Sosa, explicó que uno de los principales retos sigue siendo romper el silencio y fomentar la denuncia, ya que muchas agresiones no son reportadas por miedo, dependencia económica o desconocimiento.

La funcionaria subrayó que la violencia no se limita únicamente a las agresiones físicas, pues también existen conductas relacionadas con amenazas, humillaciones, manipulación emocional, control económico y daño patrimonial que afectan gravemente la estabilidad y salud emocional de las víctimas.

“A veces lo más visible son los golpes, pero también hay violencia psicológica, económica, sexual y patrimonial. Muchas mujeres viven situaciones de control, intimidación o dependencia que terminan afectando no solo su bienestar, sino también el de toda su familia”, señaló.

Asimismo, advirtió que estas situaciones pueden derivar en ansiedad, depresión, miedo constante y afectaciones emocionales profundas, por lo que insistió en la importancia de buscar apoyo institucional de manera oportuna.

$!Para brindar orientación y acompañamiento, está disponible la línea 800 Violeta (800 846 5382), especializada en atención a mujeres.
Para brindar orientación y acompañamiento, está disponible la línea 800 Violeta (800 846 5382), especializada en atención a mujeres. CORTESÍA

Para brindar orientación y acompañamiento, el municipio mantiene disponible la línea 800 Violeta (800 846 5382), especializada en atención a mujeres víctimas de violencia de género. Además, las emergencias pueden reportarse directamente al 911 o al teléfono de la Policía Municipal 844 414 1114.

Finalmente, autoridades municipales reiteraron que este tipo de acciones preventivas continuarán en distintos sectores de Saltillo con el propósito de informar, sensibilizar y facilitar el acceso a mecanismos de protección para las mujeres.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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