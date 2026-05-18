‘No te quedes callada’: refuerzan en Saltillo campaña para denunciar violencia contra las mujeres

A través del Agrupamiento Violeta, autoridades municipales buscan acercar información a mujeres que pudieran estar enfrentando algún tipo de violencia, muchas veces sin reconocer que son víctimas o sin saber a dónde acudir para solicitar ayuda.

Con el objetivo de fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana intensificaron las campañas informativas en distintos cruceros de Saltillo, donde distribuyen material con orientación sobre cómo identificar agresiones y los canales disponibles para denunciar.

Durante una jornada realizada este lunes en el cruce de Mirasierra y bulevar Fundadores, personal operativo entregó folletos informativos a automovilistas y peatones, detallando los distintos tipos de violencia de género que atiende esta unidad especializada.

La titular del Agrupamiento Violeta, Milndrette Gómez Sosa, explicó que uno de los principales retos sigue siendo romper el silencio y fomentar la denuncia, ya que muchas agresiones no son reportadas por miedo, dependencia económica o desconocimiento.

La funcionaria subrayó que la violencia no se limita únicamente a las agresiones físicas, pues también existen conductas relacionadas con amenazas, humillaciones, manipulación emocional, control económico y daño patrimonial que afectan gravemente la estabilidad y salud emocional de las víctimas.

“A veces lo más visible son los golpes, pero también hay violencia psicológica, económica, sexual y patrimonial. Muchas mujeres viven situaciones de control, intimidación o dependencia que terminan afectando no solo su bienestar, sino también el de toda su familia”, señaló.

Asimismo, advirtió que estas situaciones pueden derivar en ansiedad, depresión, miedo constante y afectaciones emocionales profundas, por lo que insistió en la importancia de buscar apoyo institucional de manera oportuna.