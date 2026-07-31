Citaron a víctimas de Zacatecas a ‘reunión’ para ejecutarlas, asegura Fiscalía del Estado

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    Citaron a víctimas de Zacatecas a ‘reunión’ para ejecutarlas, asegura Fiscalía del Estado
    De acuerdo con las autoridades, el punto de encuentro donde fueron citados es la comunidad de Buenavista de Trujillo, en Fresnillo. Cuartoscuro

Familiares confirmaron que las víctimas mantenían comunicación directa con los victimarios previo al crimen

ZACATECAS. ZAC.- Las investigaciones sobre el asesinato de 10 personas, cuyos cuerpos fueron abandonados el 18 de julio en diversos puntos del estado de Zacatecas, revelaron que al menos ocho de las víctimas fueron citadas a una supuesta reunión con “los señores”.

Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia de Zacatecas, informó que la Fiscalía Especializada en Combates de Alto Impacto cuenta con registros telefónicos y testimonios de familiares que confirman que las víctimas mantenían comunicación directa con los victimarios previo al crimen.

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“Esto lo hemos recabado conforme a los datos suficientes a través de telefonía, pero también incluso a través de propias entrevistas de familiares o de personas cercanas a nuestras víctimas, lamentablemente advirtiendo a cada uno de ellos que iban a una reunión con los señores. Así es lo que han manifestado en la mayoría de estas ocho personas que tuvieron comunicación previo a ser privadas de la vida”, dijo este jueves en conferencia de prensa.

EL PUNTO DE ENCUENTRO FUE EN FRESNILLO

De acuerdo con las autoridades, el punto de encuentro donde fueron citados es la comunidad de Buenavista de Trujillo, en el municipio de Fresnillo.

Entre las víctimas se encontraban perfiles del ámbito empresarial, político y de la administración pública municipal. Según el Fiscal, siete de los fallecidos tenían una relación laboral, comercial o administrativa vinculada principalmente con el ayuntamiento de Fresnillo.

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La Fiscalía detalló que las víctimas se movilizaron en distintos grupos hacia la reunión. Un grupo de tres empresarios llegó directamente a Fresnillo. Otro grupo incluía a un trabajador del bar, al elemento de Protección Civil y a otro empresario.

Fidel Alvarado, el funcionario municipal, fue reportado como la primera persona en ausentarse de su domicilio tras ser contactado

“De las personas que están relacionadas, tenemos siete que tienen una relación comercial, empresarial y administrativa, es decir, laboral, de los cuales son cinco empresarios que tienen esta relación con el Ayuntamiento de Fresnillo, y dos más que son los funcionarios públicos, entre ellos el ex Secretario de Desarrollo Social, y también el compañero de Protección Civil”, dijo el Fiscal.

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Tras ser privados de la libertad y asesinados, los cuerpos fueron dispersados en tres municipios: en Pánuco, cuatro cuerpos fueron hallados colgados de un puente vehicular en la comunidad de Pozo de Gamboa; en Morelos localizaron cinco cuerpos adicionales y en Saín Alto fue hallada la última víctima.

CINCO EMPRESARIOS ENTRE LAS VÍCTIMA

Entre las 10 personas asesinadas se identificaron a cinco empresarios vinculados principalmente a la minería y la construcción; un exalcalde, dos funcionarios municipales, un político duranguense y un ganadero.

Entre los fallecidos figura Ignacio “Nacho” Castrejón Valdez, empresario del ramo minero y exalcalde de Sombrerete entre 2016 y 2018. También fueron identificados los empresarios José Armando Ledezma Campos, Armando Ledezma Aguirre, Fernando Robles de la Torre y Jesús Daniel Rivera Sandoval, todos relacionados con actividades mineras, de construcción o servicios para ese sector.

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La lista de víctimas también incluye a Juan Carlos Berumen Guerrero, propietario de un bar en Fresnillo; Fidel Alvarado de la Torre, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; Jesús Gerardo Muñetón Hernández, integrante del Cuerpo de Bomberos de ese municipio; Andrés Vázquez Gurrola, político originario de Durango, y el ganadero José Ángel Valdez Rivera.

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