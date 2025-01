CNDH pide a IMSS de Torreón reparación en negligencia que costó la vida de neonato

TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por un caso de negligencia médica que resultó en la muerte de un neonato en Torreón.

La recomendación 281/2024 aborda el caso de una mujer que perdió a su hijo en agosto de 2023, tras una serie de fallas cometidas por personal médico y de enfermería del Hospital General de Zona número 16.

De acuerdo con el testimonio de la madre, el neonato fue ingresado al área de tratamientos tras nacer prematuramente a inicios de julio, al detectarse que no presentaba avances en el desarrollo de sus órganos. El menor no lloraba, no se alimentaba y no mostraba crecimiento alguno.

Según el relato de la madre, quien interpuso una queja ante la CNDH, el estado del neonato no mejoraba con el tratamiento, y en su lugar, adquirió una infección mientras era atendido.

Después de más de 20 días de hospitalización, el menor sufrió un paro cardiaco el 29 de julio y falleció tres días después en el área de neonatos.

La necropsia reveló que la causa de muerte fue una combinación de hemorragias pulmonar e intracraneal, coagulación intravascular diseminada y sepsis bacteriana.

Tras un análisis exhaustivo del caso, la CNDH concluyó que el manejo médico por parte del pediatra fue inadecuado, particularmente por la omisión de trasladar al paciente a una unidad con vigilancia constante.

“Ante los padecimientos de base de la víctima, así como la falta de material y medicamento, y la evolución hacia el deterioro que se documentó durante el internamiento, se omitió solicitar la referencia de la víctima a una unidad del mismo Instituto donde se pudiera garantizar una adecuada vigilancia y el tratamiento completo requerido, lo que condicionó su fallecimiento”, señaló la CNDH.

Asimismo, el organismo destacó que al menos ocho integrantes del personal médico y de enfermería incurrieron en omisiones, al no dar un seguimiento adecuado ni aplicar diversas normas.

Para atender el caso, la CNDH presentó cinco puntos recomendatorios, que incluyen brindar atención psicológica a la madre, garantizar la no repetición de actos similares, y que los involucrados acrediten o reacrediten sus conocimientos sobre las normas en las que se detectaron fallas.

IMSS RESPONDE

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha respondido a la recomendación 281/2024 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en relación con hechos ocurridos durante los meses de julio y agosto de 2023.

A través de la Coordinación de Atención a Quejas y Casos Especiales, el IMSS expresó su compromiso de colaborar de manera continua con los objetivos de la CNDH, reafirmando su disposición de cooperar con el Órgano garante de los derechos humanos.

Además, el Instituto destacó que se encuentra dentro del plazo legal establecido para dar cumplimiento a la recomendación, asegurando su compromiso con la mejora de la atención y la protección de los derechos humanos en el ámbito de la salud.