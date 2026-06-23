Colectivo reactivará rastreos en San Pedro este julio tras nuevas pistas de fosas

Lucy López Castruita, dirigente del grupo, detalló que durante 2026 se han realizado diez jornadas de búsqueda en dicho sector, en las que se han identificado zonas con presencia de estructuras delictivas que habrían operado históricamente en la región.

TORREÓN, COAH.- Como parte del “Plan San Pedro ”, iniciativa enfocada en la búsqueda de restos humanos y evidencias de personas desaparecidas, el colectivo “Voz que clama justicia por personas desaparecidas” intensificará sus labores de campo en e l municipio a partir de la segunda semana de julio.

“San Pedro es nuestra prioridad actual; hemos regresado a puntos donde detectamos indicios claros. Es la décima vez que acudimos en lo que va del año”, precisó.

La activista explicó que el objetivo es profundizar en comunidades donde los testimonios y los hallazgos previos sugieren la posible ubicación de sitios de inhumación clandestina.

“Hemos ubicado fincas y antiguas haciendas donde, según reportes, mantuvieron a personas cautivas. En el terreno ya recuperamos casquillos y diversos indicios, pero el objetivo principal, que son las fosas, sigue pendiente”, puntualizó.

López Castruita confió en obtener resultados positivos en el corto plazo, al subrayar que la paciencia ha sido clave en procesos anteriores. “Este proceso puede tomar un año entero, tal como ocurrió en el sitio de exterminio de Patrocinio”, concluyó.

Estos operativos, que combinan trabajo de campo con la recopilación de testimonios ciudadanos, reflejan el esfuerzo constante de las familias por localizar a sus seres queridos y combatir la impunidad en la región.