Colectivo reactivará rastreos en San Pedro este julio tras nuevas pistas de fosas

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    Colectivo reactivará rastreos en San Pedro este julio tras nuevas pistas de fosas
    Las labores de rastreo continuarán a partir de la segunda semana de julio, con la expectativa de obtener resultados en zonas previamente identificadas por testimonios y hallazgos. SANDRA GÓMEZ

La agrupación ‘Voz que clama justicia por personas desaparecidas’ prepara una nueva incursión tras meses de investigación en la zona

TORREÓN, COAH.- Como parte del “Plan San Pedro”, iniciativa enfocada en la búsqueda de restos humanos y evidencias de personas desaparecidas, el colectivo “Voz que clama justicia por personas desaparecidas” intensificará sus labores de campo en el municipio a partir de la segunda semana de julio.

Lucy López Castruita, dirigente del grupo, detalló que durante 2026 se han realizado diez jornadas de búsqueda en dicho sector, en las que se han identificado zonas con presencia de estructuras delictivas que habrían operado históricamente en la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-a-seis-meses-de-2026-sefirc-no-difunde-evaluaciones-de-transparencia-KP21593449

“San Pedro es nuestra prioridad actual; hemos regresado a puntos donde detectamos indicios claros. Es la décima vez que acudimos en lo que va del año”, precisó.

La activista explicó que el objetivo es profundizar en comunidades donde los testimonios y los hallazgos previos sugieren la posible ubicación de sitios de inhumación clandestina.

“Hemos ubicado fincas y antiguas haciendas donde, según reportes, mantuvieron a personas cautivas. En el terreno ya recuperamos casquillos y diversos indicios, pero el objetivo principal, que son las fosas, sigue pendiente”, puntualizó.

López Castruita confió en obtener resultados positivos en el corto plazo, al subrayar que la paciencia ha sido clave en procesos anteriores. “Este proceso puede tomar un año entero, tal como ocurrió en el sitio de exterminio de Patrocinio”, concluyó.

Estos operativos, que combinan trabajo de campo con la recopilación de testimonios ciudadanos, reflejan el esfuerzo constante de las familias por localizar a sus seres queridos y combatir la impunidad en la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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