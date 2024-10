Denuncia mujer víctima de tortura en manos de policías, omisiones por parte de la CEAV en Coahuila

Luego de cuatro años en que fue víctima de tortura para admitir un delito del que finalmente fue absuelta, Miriam “N” denunció que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Coahuila retiró la atención psicológica y psiquiátrica sin previo aviso, en medio de la incertidumbre de justicia por las denuncias que interpusieron contra elementos y jueces del Estado.

Fue a mediados de 2020 cuando Miriam “N” fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, tras haber cometido un supuesto delito de fraude.

En esa detención, la tuvieron esposada durante un día de pies y manos, y después la desnudaron, permaneciendo así durante varios instantes antes de ser recibida por un tribunal municipal, que acreditó que tres de sus piezas dentales se habían desprendido al momento en que los elementos le dieron agua, incrustándole una botella en la boca.

La historia se volvió más compleja, toda vez que, por algún motivo, fue fotografiada mientras se encontraba desnuda y sus fotografías fueron difundidas en noticieros de la Laguna.

“Eso no se imagina el daño que a mí me causó, porque de entrada, culpable o no, ellos no tenían por qué difundir una fotografía así mía”, indicó.

Miriam recuerda que, previo a que su caso se resolviera, su familia recibió extorsiones por parte de elementos del Ministerio Público, quienes pedían hasta 98 mil pesos para que la indagatoria no se judicializara.

Al no acceder, Miriam fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Piedras Negras, bajo un desconocimiento sobre por qué su procedimiento continuaría ahí, y en el camino, según su denuncia, fue víctima de violencia sexual.

Después de un año y tres meses en prisión, cuando por fin llegó el día del juicio oral, Miriam fue declarada inocente en medio de la deserción de tres de los cuatro supuestos testigos que la Fiscalía iba a presentar en su contra.

Tiene 13 asuntos en la Contraloría interna de la Fiscalía y ante el Consejo de la Judicatura, así como otras denuncias, entre ellas por delitos de abuso de autoridad violenta, lesiones, violación, extorsión, cohecho, entre otros.

Además de ello, por su caso ya se emitió la recomendación 11/2022, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila; sin embargo, Miriam advierte que esta recomendación, aunque sí hizo una recopilación y acreditación de varios de los hechos denunciados, “se quedó corta”.

Al respecto de todo el calvario de los últimos cuatro años, Miriam dice que sus casos no han tenido trascendencia, puesto que no han estado en la luz pública denunciando su versión, que, de acuerdo con lo expuesto en la recomendación, comenzó por un supuesto adeudo con uno de los elementos que promovió su detención.

En días recientes, Miriam, quien ahora tiene secuelas de una embolia y no escucha en un oído, debía acudir a la ciudad de Saltillo después de cuatro meses a su terapia psiquiátrica en el Centro Estatal de Salud Mental; sin embargo, fue comunicada de que no tendría la terapia por falta de trámites y ahora deberá tramitar un nuevo amparo que retrasará sus casos, además de que la CNDH y la CDHEC tampoco quisieron recibir un nuevo asunto de su parte.

“Ahora me dejan sin esto y soy yo contra todos. Me dicen que necesito un amparo, pero siento que todas las autoridades se valieron de que yo no lo he hecho público. Al final, soy de las pocas que se ha atrevido a seguir luchando”, concluyó.