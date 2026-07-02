Desde Torreón impulsan ayuda para víctimas del terremoto en Venezuela

TORREÓN, COAH.– Mientras Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias de su historia reciente tras los terremotos registrados a finales de junio, la solidaridad también ha encontrado eco en Torreón, donde un residente de origen venezolano encabeza una campaña para apoyar a las familias afectadas por el desastre. El norte de Venezuela volvió a registrar este lunes 29 de junio un sismo de magnitud 4.6, apenas unos días después de los terremotos de magnitudes 7.1 y 7.5 ocurridos el 24 de junio, que, de acuerdo con el informe presentado por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, han dejado un saldo de mil 719 personas fallecidas, cinco mil 34 lesionadas y más de 15 mil 800 damnificados.

La emergencia también ha provocado daños severos en al menos 855 edificios, incluidos 434 complejos habitacionales completamente destruidos, lo que mantiene activas las labores de rescate y la necesidad de ayuda humanitaria internacional. En este contexto, la plataforma de financiamiento colectivo GoFundMe habilitó la página especial “Cómo puedes ayudar: Terremotos en Venezuela”, donde se concentran campañas impulsadas desde México para canalizar recursos destinados a alimentos, medicamentos, agua potable, herramientas y materiales de primera necesidad. Entre las iniciativas destaca la de Manuel Aumaitre, conocido como “Manny”, quien desde hace más de ocho años radica en Torreón y decidió iniciar la campaña “Una mano amiga para Venezuela” luego de que su familia resultara afectada por el terremoto. El objetivo de la colecta es reunir recursos para enviar insumos médicos, alimentos, agua potable, herramientas y linternas que permitan atender las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas y apoyar las labores de remoción de escombros. Hasta el momento, la iniciativa ha logrado recaudar más de 100 mil pesos gracias a la participación de personas que respondieron al llamado solidario. Además de la campaña impulsada desde Torreón, la plataforma reúne otras iniciativas promovidas por mexicanos y venezolanos residentes en el país.

Una de ellas busca recaudar 20 mil pesos para reforzar la vivienda de una familia cuya casa sufrió daños estructurales tras los sismos y donde habitan cuatro menores de edad, mientras que otra, encabezada desde la Ciudad de México por Raumerd Ceballos, tiene como meta obtener 50 mil pesos para apoyar a sus familiares y vecinos que perdieron sus hogares en Caracas. Asimismo, la página concentra donativos para la campaña administrada por We Love Foundation Inc., conocida como I Love Venezuela Foundation, que pretende reunir 6.5 millones de dólares para apoyar la atención y reconstrucción de las comunidades afectadas.

GoFundMe informó que todas las campañas relacionadas con esta emergencia son sometidas a procesos de revisión por parte de su equipo de Confianza y Seguridad, con el propósito de verificar el destino de los recursos y garantizar la transparencia en el manejo de los donativos. La plataforma también recomienda que quienes deseen iniciar una colecta especifiquen claramente quién recibirá los fondos, la ubicación del beneficiario, el destino del dinero, la forma en que será entregado y, en su caso, las organizaciones con las que colaborarán para hacer llegar la ayuda a las zonas afectadas.

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