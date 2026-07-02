Recupera misión mexicana 40 cuerpos tras sismos en Venezuela

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que los 250 elementos de las Fuerzas Armadas enviados a ese País permanecen en tareas de búsqueda y rescate, retiro de escombros, atención médica y coordinación con autoridades venezolanas.

Tras los dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio, el agrupamiento mexicano Yumare ha recuperado 40 cuerpos y rescatado a dos personas entre los escombros de edificaciones colapsadas.

“Las actividades de ayuda humanitaria que ha hecho el agrupamiento Yumare, que está todavía en Venezuela, son coordinación y apoyos con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, búsqueda y rescate en edificaciones de personas desaparecidas, reconocimiento con binomios canófilos en estructuras colapsadas, retiro de escombro y atención médica y primeros auxilios”, dijo.

Los terremotos, ocurridos con segundos de diferencia, provocaron el colapso de edificios e infraestructura en Caracas, La Guaira y otras entidades del norte venezolano, lo que llevó al despliegue de equipos internacionales de rescate.

La Mandataria reportó que la misión mexicana también ha brindado mil 411 consultas médicas y primeros auxilios, entregado 13.1 toneladas de medicamentos y rescatado a un perro.

“Del 26 de junio al 1 de julio se rescataron dos personas y 40 cuerpos, se rescató uno el día de ayer, y mil 411 consultas médicas y primeros auxilios, y 13.1 toneladas de medicamentos entregados”, detalló.

Sheinbaum anunció que la Marina enviará probablemente este viernes un buque con ayuda humanitaria reunida en centros de acopio, para mantener el respaldo a Venezuela.

“Se va a enviar un barco de Marina, probablemente el día de mañana, con un acopio que se ha hecho de distintos lugares para poder seguir apoyando a Venezuela”, señaló.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado 71.2 toneladas de insumos en dos traslados terrestres, incluidos alimentos no perecederos, medicamentos y material escolar.

Además, en dos vuelos logísticos se transportaron ocho plantas de energía con torres de iluminación y paneles solares, así como 80 kilogramos de material de la Cruz Roja.