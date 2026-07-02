Recupera misión mexicana 40 cuerpos tras sismos en Venezuela

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    Recupera misión mexicana 40 cuerpos tras sismos en Venezuela
    La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado 71.2 toneladas de insumos en dos traslados terrestres. AP

El agrupamiento Yumare además ha rescatado a dos personas entre los escombros que dejó el terremoto

Tras los dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio, el agrupamiento mexicano Yumare ha recuperado 40 cuerpos y rescatado a dos personas entre los escombros de edificaciones colapsadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que los 250 elementos de las Fuerzas Armadas enviados a ese País permanecen en tareas de búsqueda y rescate, retiro de escombros, atención médica y coordinación con autoridades venezolanas.

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“Las actividades de ayuda humanitaria que ha hecho el agrupamiento Yumare, que está todavía en Venezuela, son coordinación y apoyos con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, búsqueda y rescate en edificaciones de personas desaparecidas, reconocimiento con binomios canófilos en estructuras colapsadas, retiro de escombro y atención médica y primeros auxilios”, dijo.

Los terremotos, ocurridos con segundos de diferencia, provocaron el colapso de edificios e infraestructura en Caracas, La Guaira y otras entidades del norte venezolano, lo que llevó al despliegue de equipos internacionales de rescate.

La Mandataria reportó que la misión mexicana también ha brindado mil 411 consultas médicas y primeros auxilios, entregado 13.1 toneladas de medicamentos y rescatado a un perro.

“Del 26 de junio al 1 de julio se rescataron dos personas y 40 cuerpos, se rescató uno el día de ayer, y mil 411 consultas médicas y primeros auxilios, y 13.1 toneladas de medicamentos entregados”, detalló.

Sheinbaum anunció que la Marina enviará probablemente este viernes un buque con ayuda humanitaria reunida en centros de acopio, para mantener el respaldo a Venezuela.

“Se va a enviar un barco de Marina, probablemente el día de mañana, con un acopio que se ha hecho de distintos lugares para poder seguir apoyando a Venezuela”, señaló.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado 71.2 toneladas de insumos en dos traslados terrestres, incluidos alimentos no perecederos, medicamentos y material escolar.

Además, en dos vuelos logísticos se transportaron ocho plantas de energía con torres de iluminación y paneles solares, así como 80 kilogramos de material de la Cruz Roja.

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