Donación multiorgánica brinda esperanza a dos adolescentes tras operativo entre IMSS Zacatecas y Coahuila

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Torreón
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    Donación multiorgánica brinda esperanza a dos adolescentes tras operativo entre IMSS Zacatecas y Coahuila
    Dos adolescentes de 14 y 17 años recibieron una nueva oportunidad de vida mediante los trasplantes. CORTESÍA

La donación fue posible gracias a la decisión solidaria de la familia de un joven paciente

TORREÓN, COAH.– Un operativo aéreo coordinado entre las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas y Coahuila permitió el traslado exitoso de dos riñones para trasplante, procedimiento que brindará una nueva oportunidad de vida a dos adolescentes de 14 y 17 años de edad.

La movilización se activó la mañana de este sábado, luego de que la familia de un joven paciente autorizara la donación de sus órganos, gesto que hizo posible la procuración y posterior trasplante de los riñones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llama-imss-coahuila-a-donar-sangre-realizara-jornada-especial-por-dia-mundial-del-donante-en-saltillo-HE21343949

Para llevar a cabo el proceso, personal médico especializado de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón se trasladó a Zacatecas, donde realizó la procuración de los órganos y coordinó su traslado hacia Coahuila.

Las cirugías de trasplante concluyeron con éxito durante la mañana de este domingo, resultado de un trabajo conjunto entre equipos médicos, personal de apoyo y autoridades de ambas entidades.

El IMSS destacó que este tipo de acciones reflejan la importancia de la colaboración institucional y la solidaridad de las familias donadoras, cuya decisión permite salvar y transformar vidas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/certificado-de-supervivencia-imss-e-issste-quienes-deben-hacerlo-en-junio-de-2026-y-por-que-es-importante-OE21349250

Asimismo, la institución reiteró el llamado a la población para informarse y dialogar en familia sobre la donación de órganos y tejidos, ya que una sola donación puede beneficiar a múltiples personas que esperan una segunda oportunidad.

Historias como esta evidencian el impacto de la cultura de la donación y recuerdan que, gracias a la generosidad de quienes deciden donar, pacientes en espera de un trasplante pueden recuperar la esperanza de un futuro mejor.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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