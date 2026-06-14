Donación multiorgánica brinda esperanza a dos adolescentes tras operativo entre IMSS Zacatecas y Coahuila

TORREÓN, COAH.– Un operativo aéreo coordinado entre las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas y Coahuila permitió el traslado exitoso de dos riñones para trasplante, procedimiento que brindará una nueva oportunidad de vida a dos adolescentes de 14 y 17 años de edad. La movilización se activó la mañana de este sábado, luego de que la familia de un joven paciente autorizara la donación de sus órganos, gesto que hizo posible la procuración y posterior trasplante de los riñones.

Para llevar a cabo el proceso, personal médico especializado de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón se trasladó a Zacatecas, donde realizó la procuración de los órganos y coordinó su traslado hacia Coahuila. Las cirugías de trasplante concluyeron con éxito durante la mañana de este domingo, resultado de un trabajo conjunto entre equipos médicos, personal de apoyo y autoridades de ambas entidades. El IMSS destacó que este tipo de acciones reflejan la importancia de la colaboración institucional y la solidaridad de las familias donadoras, cuya decisión permite salvar y transformar vidas.

Asimismo, la institución reiteró el llamado a la población para informarse y dialogar en familia sobre la donación de órganos y tejidos, ya que una sola donación puede beneficiar a múltiples personas que esperan una segunda oportunidad. Historias como esta evidencian el impacto de la cultura de la donación y recuerdan que, gracias a la generosidad de quienes deciden donar, pacientes en espera de un trasplante pueden recuperar la esperanza de un futuro mejor.

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