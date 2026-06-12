Certificado de Supervivencia IMSS e ISSSTE: quiénes deben hacerlo en junio de 2026 y por qué es importante
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Conoce qué es el Certificado de Supervivencia, quiénes deben tramitarlo en junio de 2026 y los requisitos para mantener activa su pensión.
Los jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE deben estar atentos a los trámites que les permiten seguir recibiendo su apoyo económico sin contratiempos. Uno de ellos es el Certificado de Supervivencia, un procedimiento que, aunque ya no aplica para todos los beneficiarios, continúa siendo obligatorio para un grupo específico de personas.
Si tienes una pensión o conoces a alguien que vive fuera de México, te contamos quién debe realizar este proceso, cuáles son los requisitos y cada cuánto tiempo debe renovarse.
¿QUÉ ES EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA?
El Certificado de Supervivencia es un trámite oficial que permite comprobar que una persona pensionada o jubilada continúa con vida y, por lo tanto, mantiene el derecho a recibir el pago de su pensión.
Este procedimiento es gestionado por el Gobierno de México a través de las oficinas consulares y tiene como finalidad evitar la suspensión de los depósitos correspondientes por falta de actualización de datos.
En años anteriores, este trámite era obligatorio para todos los pensionados, pero actualmente el proceso se encuentra automatizado para quienes residen en territorio mexicano.
¿QUIÉNES DEBEN REALIZAR EL TRÁMITE EN JUNIO DE 2026?
El Certificado de Supervivencia sigue siendo obligatorio para las personas pensionadas y jubiladas que viven en el extranjero.
Esto incluye a ex trabajadores del sector público, beneficiarios del IMSS, pensionados del ISSSTE y militares en retiro que actualmente tienen su residencia fuera de México.
Para este grupo, acreditar la supervivencia es indispensable para conservar el derecho al pago de la pensión y evitar que el beneficio económico sea retenido temporalmente.
REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL IMSS
Las personas pensionadas del IMSS que deban realizar este trámite deberán presentar documentos originales que acrediten su identidad y su calidad de pensionados.
Entre los requisitos se encuentran:
- Identificación oficial vigente con fotografía.
- Documento que acredite la pensión del IMSS con nombre y Número de Seguridad Social.
- Escrito firmado con número telefónico y correo electrónico actualizados.
- CURP y domicilio para cualquier aclaración.
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL ISSSTE
En el caso de los pensionados del ISSSTE, la documentación solicitada incluye:
- Credencial de pensionista del ISSSTE o identificación oficial vigente.
- Número de pensionista asignado por la institución.
- Último comprobante de pago de la pensión.
- Fotografía reciente a color, tamaño pasaporte, de frente, con fondo blanco y sin lentes.
Contar con estos documentos facilita el proceso y ayuda a evitar retrasos en la validación.
¿CADA CUÁNTO DEBE HACERSE Y DÓNDE SE REALIZA?
De acuerdo con la normativa vigente, el Certificado de Supervivencia tiene una vigencia aproximada de seis meses, por lo que generalmente debe realizarse dos veces al año.
Las personas que viven fuera del país deben acudir de manera presencial a la Embajada o Consulado de México más cercano a su lugar de residencia para completar el trámite.
Cumplir con este requisito dentro de los plazos establecidos es importante para evitar la suspensión o retención del pago de la pensión y garantizar la continuidad del beneficio económico.