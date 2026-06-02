Gobernador de Coahuila reporta mejoría en salud de Román Cepeda; alcalde de Torreón sigue al frente desde su casa

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    Gobernador de Coahuila reporta mejoría en salud de Román Cepeda; alcalde de Torreón sigue al frente desde su casa
    Manolo Jiménez Salinas informó que mantiene comunicación constante con el alcalde Román Alberto Cepeda durante su proceso de recuperación. SANDRA GÓMEZ

Manolo Jiménez aseguró que el alcalde Román Cepeda evoluciona favorablemente tras una intervención médica y continúa al frente de la administración municipal desde casa

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, confirmó que el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, presenta una evolución favorable tras someterse a una intervención quirúrgica y otros procedimientos médicos.

El mandatario estatal subrayó que, pese a su convalecencia, el edil se mantiene en activo coordinando la administración municipal.

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Jiménez Salinas detalló que mantiene comunicación estrecha con Cepeda González, quien ha adaptado su esquema de trabajo a reuniones virtuales y gestión digital, similar a las dinámicas adoptadas durante la contingencia sanitaria.

Ante las especulaciones sobre una posible suplencia, el Gobernador fue tajante al descartar cualquier cambio en el mando municipal.

“Está con su familia, mejorando y trabajando desde casa; no hay ningún escenario de relevo”, afirmó el Gobernador, quien además garantizó que el Estado trabaja en total coordinación con los funcionarios del Ayuntamiento para asegurar que la obra pública y los programas sociales no sufran contratiempos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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