Gobernador de Coahuila reporta mejoría en salud de Román Cepeda; alcalde de Torreón sigue al frente desde su casa
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Manolo Jiménez aseguró que el alcalde Román Cepeda evoluciona favorablemente tras una intervención médica y continúa al frente de la administración municipal desde casa
TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, confirmó que el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, presenta una evolución favorable tras someterse a una intervención quirúrgica y otros procedimientos médicos.
El mandatario estatal subrayó que, pese a su convalecencia, el edil se mantiene en activo coordinando la administración municipal.
Jiménez Salinas detalló que mantiene comunicación estrecha con Cepeda González, quien ha adaptado su esquema de trabajo a reuniones virtuales y gestión digital, similar a las dinámicas adoptadas durante la contingencia sanitaria.
Ante las especulaciones sobre una posible suplencia, el Gobernador fue tajante al descartar cualquier cambio en el mando municipal.
“Está con su familia, mejorando y trabajando desde casa; no hay ningún escenario de relevo”, afirmó el Gobernador, quien además garantizó que el Estado trabaja en total coordinación con los funcionarios del Ayuntamiento para asegurar que la obra pública y los programas sociales no sufran contratiempos.