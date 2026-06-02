Garantiza Manolo Jiménez abasto de agua en Villas de la Joya en Torreón; operará este fin de semana

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    Garantiza Manolo Jiménez abasto de agua en Villas de la Joya en Torreón; operará este fin de semana
    El nuevo sistema beneficiará a colonias como Villas de la Joya, La Noria, Loma Real y Joyas del Bosque a partir del próximo fin de semana. SANDRA GÓMEZ

El nuevo pozo de agua número 15 en Torreón comenzará a operar este fin de semana y reforzará el suministro para miles de familias de Villas de la Joya y colonias cercanas

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas supervisó este martes los avances del nuevo pozo de agua número 15 en la colonia Villas de la Joya, infraestructura que será incorporada al sistema de distribución durante el próximo fin de semana para fortalecer el abasto en diversos sectores de Torreón.

Durante el recorrido, el mandatario estatal destacó que esta obra forma parte del trabajo coordinado entre el Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón para atender una de las principales necesidades de la población: el acceso al agua potable.

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Jiménez Salinas señaló que, a un mes de haber iniciado los trabajos, el proyecto ha mostrado resultados favorables tanto en la calidad del agua como en el caudal obtenido. Además, reiteró que estas acciones se integran a un plan de infraestructura más amplio que contempla obras de drenaje sanitario, recarpeteo y bacheo en distintos puntos de la ciudad.

$!Manolo Jiménez Salinas supervisó los avances del pozo de agua número 15, obra que fortalecerá el abasto en diversos sectores de Torreón.
Manolo Jiménez Salinas supervisó los avances del pozo de agua número 15, obra que fortalecerá el abasto en diversos sectores de Torreón. SANDRA GÓMEZ

“Estamos trabajando en equipo para consolidar a Torreón y a Coahuila como referentes en desarrollo y calidad de vida. Nuestro compromiso es atender los retos actuales con infraestructura de calidad que transforme el entorno de la gente”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, informó que la perforación del pozo concluyó al 100 por ciento y que actualmente se realizan las labores de equipamiento e interconexión para iniciar operaciones en los próximos días.

El funcionario detalló que el nuevo pozo beneficiará a colonias como Villas de la Joya, Residencial del Nazas, La Noria, Loma Real y Joyas del Bosque, además de contar con tecnología especializada que permitirá una extracción eficiente y duradera del recurso hídrico.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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