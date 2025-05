Incertidumbre global por aranceles pone en pausa proyectos clave en La Laguna

TORREÓN, COAH.- En Coahuila no ha habido cancelaciones de proyectos de inversión, pero sí una desaceleración en la toma de decisiones, dijo el secretario de Economía de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez.

Algunos proyectos que se tenían planificados y previstos para cerrarlos en el primer trimestre o cuatrimestre del año, han pedido un poco más de tiempo para ver en qué termina esta incertidumbre que se ha generado por el tema de los aranceles propuestos por Donald Trump.

Los proyectos frenados en Coahuila, la mayoría del ramo metalmecánico, están viendo otras regiones o posibles destinos, porque no es un secreto que el sureste del estado es una zona que cada vez más competida en lo que se refiere a la mano de obra, apuntó.

El entorno económico de este año no ha sido normal; no obstante, el empleo no se ha reducido porque no ha habido despidos masivos vinculados a las nuevas políticas económicas, por lo cual se ha venido trabajando con las empresas para que por la incertidumbre reinante no tomen decisiones drásticas, apuntó.

La Región de La Laguna tiene frenados unos cuatro proyectos del ramo metalmecánico y de proveeduría del sector automotriz, pero no todo está detenido, pues la próxima semana se anunciará la instalación aquí de una empresa del ramo automotriz.

Por otra parte, Olivares Martínez informó que las autoridades de Coahuila están trabajando de la mano con la Secretaría de Agricultura del Estado por el cierre de las fronteras para el ganado coahuilense, lo que ha impactado económicamente a la zona norte del estado.

De parte del Gobierno Federal existe mucha colaboración y comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum para incentivar de una manera más importante la Región Carbonífera y la Región Centro del Estado.

Se va a armar una mesa de trabajo entre la secretaría de Economía Federal y la secretaría de Economía del Estado para analizar opciones de programas que puedan incentivar la economía en esas regiones.