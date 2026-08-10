Ingresan a Ernesto, alias ‘El Güino’, y 17 personas más al Cereso de Torreón tras operativo

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    Ingresan a Ernesto, alias ‘El Güino’, y 17 personas más al Cereso de Torreón tras operativo
    Las 18 personas quedaron a disposición de las autoridades para continuar con el proceso correspondiente. SANDRA GÓMEZ
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Dieciocho personas fueron ingresadas al penal de Torreón tras el operativo del viernes, acusadas de diversos delitos contra elementos de seguridad y autoridades

TORREÓN, COAH.- Ernesto “N”, alias “El Güino”, y otras 17 personas fueron ingresadas al Centro Penitenciario Varonil de Torreón, luego de los hechos registrados durante el operativo desplegado el pasado viernes 7 de agosto en el municipio, informó el fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

El fiscal general dio a conocer que el ingreso de las 18 personas al centro penitenciario se realizó el domingo 9 de agosto, por diversos delitos de violencia contra miembros de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones.

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Los hechos están relacionados con el despliegue de seguridad efectuado el viernes en Torreón, donde las autoridades realizaron el aseguramiento de diversas armas y vehículos como parte de las acciones desarrolladas por corporaciones de los tres órdenes de Gobierno.

Fernández Montañez señaló que en el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Policía Estatal, Policía Municipal de Torreón, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Mando Especial de La Laguna.

Tras las detenciones y el avance de las investigaciones, son 18 las personas que fueron trasladadas al Centro Penitenciario Varonil de Torreón para continuar con el procedimiento correspondiente por los delitos que les son señalados.

Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre las armas y vehículos asegurados ni sobre la situación jurídica individual de cada una de las personas involucradas.

El fiscal general indicó que en las próximas horas se continuará actualizando la información relacionada con el operativo, conforme avancen las investigaciones y el proceso de las personas detenidas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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