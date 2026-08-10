Ingresan a Ernesto, alias ‘El Güino’, y 17 personas más al Cereso de Torreón tras operativo

El fiscal general dio a conocer que el ingreso de las 18 personas al centro penitenciario se realizó el domingo 9 de agosto, por diversos delitos de violencia contra miembros de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones.

TORREÓN, COAH.- Ernesto “N”, alias “El Güino”, y otras 17 personas fueron ingresadas al Centro Penitenciario Varonil de Torreón, luego de los hechos registrados durante el operativo desplegado el pasado viernes 7 de agosto en el municipio, informó el fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

Los hechos están relacionados con el despliegue de seguridad efectuado el viernes en Torreón, donde las autoridades realizaron el aseguramiento de diversas armas y vehículos como parte de las acciones desarrolladas por corporaciones de los tres órdenes de Gobierno.

Fernández Montañez señaló que en el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Policía Estatal, Policía Municipal de Torreón, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Mando Especial de La Laguna.

Tras las detenciones y el avance de las investigaciones, son 18 las personas que fueron trasladadas al Centro Penitenciario Varonil de Torreón para continuar con el procedimiento correspondiente por los delitos que les son señalados.

Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre las armas y vehículos asegurados ni sobre la situación jurídica individual de cada una de las personas involucradas.

El fiscal general indicó que en las próximas horas se continuará actualizando la información relacionada con el operativo, conforme avancen las investigaciones y el proceso de las personas detenidas.