Coahuila: Aumenta 160% registro de agresores de mujeres en menos de cinco años

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    Coahuila: Aumenta 160% registro de agresores de mujeres en menos de cinco años
    Mientras más de mil 700 nombres en el padrón de personas violentadoras de mujeres, en 2025 se cometieron casi 17 mil delitos contra las féminas. Especial

El Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres pasó de 678 nombres en 2022 a mil 762 en agosto de 2026

La imputación contra el estadounidense Chad “N” por un doble feminicidio, un feminicidio en grado de tentativa y un homicidio, luego de que presuntamente disparara contra su expareja y su familia para sustraer a su hijo de tres años, volvió a poner bajo la mira la violencia contra las mujeres y la brecha que existe entre los casos denunciados y aquellos que finalmente derivan en una sanción.

Aunque en Coahuila se registran cada año miles de casos relacionados con distintos tipos de violencia contra las mujeres, el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres suma actualmente mil 762 nombres. La cifra representa un incremento de casi 160 por ciento respecto de las 678 personas que integraban el padrón cuando fue creado en 2022.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/chad-estadounidense-acusado-de-multihomicidio-en-saltillo-habria-cruzado-a-mexico-con-el-arma-pese-a-restriccion-FH22704247

En términos absolutos, el registro suma mil 84 nombres más que al momento de su creación, es decir, casi 2.6 veces la cantidad de personas que originalmente integraban el padrón.

$!Coahuila: Aumenta 160% registro de agresores de mujeres en menos de cinco años

El registro es un sistema de información administrativo y público que concentra los nombres de personas condenadas o sancionadas mediante una sentencia ejecutoriada por delitos relacionados con violencia contra las mujeres. Su objetivo es contribuir a prevenir la reincidencia y proteger a las víctimas o potenciales víctimas.

Entre los delitos por los que aparecen personas inscritas se encuentran violación, feminicidio, abuso sexual, violencia familiar, trata de personas, feminicidio en grado de tentativa y homicidio. La mayoría de las personas registradas son hombres.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/exmilitar-y-expolicia-el-perfil-de-chad-n-estadounidense-y-presunto-multihomicida-en-saltillo-FO22680702

Por distrito judicial, Saltillo concentra la mayor cantidad de personas inscritas, con 543, seguido de Torreón, con 272; Monclova, con 145; la Región Carbonífera, con 168; Acuña, con 95, y San Pedro de las Colonias, con 32.

En comparación con agosto de 2024, cuando Saltillo registraba 362 nombres, el distrito también presenta un aumento en el número de personas inscritas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/de-una-multa-de-transito-en-texas-al-penal-de-saltillo-como-un-exmilitar-de-eu-acabo-acusado-de-multihomicidio-EP22699926

A pesar de ello, las cifras contrastan con el número de casos de violencia reportados en la entidad y muestran que una parte de estos no se traduce de manera inmediata en una sanción y posterior inscripción en el padrón.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2025 Coahuila contabilizó 14 mil 664 casos de violencia familiar, 2 mil 258 lesiones dolosas contra mujeres y nueve víctimas de feminicidio.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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