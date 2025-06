Mujer trans denuncia omisiones y retrasos tras denunciar a torreonense por intento de asesinato

“Lo que yo quiero es que se haga justicia contra él. ¿Cómo es posible que ande en la calle? En el Centro me hacen sentir como si fuera mi culpa. Prácticamente lo que me dicen es que la culpa de esta inseguridad es mía por salir a trabajar. El trabajo sexual representa mi principal ingreso. Y ya les he dicho que escuché que mi agresor está maquilando cosas”, señala Grezia.

En ese sentido, comentó que en su búsqueda de justicia, la propia Fiscalía General del Estado de Coahuila le informó que apenas el martes pasado los agentes tomaron conocimiento del caso para iniciar la investigación penal correspondiente, lo cual considera una muestra clara de negligencia institucional.

Grezia asegura que los comentarios que ha recibido sobre que su agresor podría intentar atacarla nuevamente fueron lo que la alertó para acudir formalmente ante la Fiscalía, donde se percató de que, en realidad, no se había hecho nada por su caso.

“Lo que me dijeron fue que no tenían conocimiento hasta apenas este martes, que fui a presentar la denuncia porque mi amiga fue a declarar lo que ha escuchado del agresor. Cinco meses después de los hechos. Claramente yo no soy una autoridad para saberlo todo. Ellos me tendrían que empapar de información, y no lo han hecho”, expresa.

TE PUEDE INTERESAR: Pasta de Conchos: tras 19 años, otra familia reconoce a su minero; faltan 7 por identificar

Finalmente, Grezia decidió hacer su caso público para evitar que otras mujeres trans pasen por lo mismo.

“Ya son cinco meses sin mi fuente de ingreso principal, que es el trabajo sexual, porque no me siento cómoda y tengo mucho temor. Pero alzo la voz porque no quiero que esto le pase a ninguna otra, ni que lo único que le llegue a mi madre sea un féretro. Lo que quiero es que la autoridad se enfoque y realmente me tome en serio”, concluye.