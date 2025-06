Coahuila y Texas, la unión optimista que terminó en traición y desintegración

La decisión de unir las dos entidades no fue una ocurrencia repentina. Desde 1776, ambas regiones compartían una historia común bajo la Comandancia General de las Provincias Internas de Oriente, junto con Nuevo León y la Nueva Santander, lo que hoy conocemos como Tamaulipas. Era como una gran familia extendida del noreste mexicano, una región regida bajo el mismo techo administrativo.

La guerra culminó el 21 de abril de 1836 con la sorpresiva victoria texana en la batalla de San Jacinto. Santa Anna, prisionero, firmó los tratados de independencia, que nunca fueron ratificados por el Congreso mexicano. Oficialmente, México no reconoció la secesión de Texas.

Los texanos improvisaron una bandera con la silueta del cañón y la frase “Come and Take It”. Así comenzó formalmente la guerra de independencia de Texas.

El comandante texano John H. Moore afirmaba que no buscaban la independencia, sino el respeto a la Constitución de 1824. El teniente mexicano Gregorio Castañeda tenía órdenes de recuperar el cañón sin provocar conflicto. Sin embargo, al amanecer, los texanos abrieron fuego . Tras un breve enfrentamiento, Castañeda solicitó un diálogo con Moore, donde ambos reconocieron sus posiciones encontradas. Finalmente, Castañeda se retiró a San Antonio sin lograr su misión.

En 1840, los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, dolidos por la pérdida de Texas y las políticas centralistas, proclamaron la República del Río Grande. El intento separatista duró poco. Coahuila fue reincorporada a México por la fuerza, aunque ya sin su inmensa extensión norteña. Texas, en cambio, continuó su camino hasta ser anexado por Estados Unidos en 1845.

LA GUERRA CON ESTADOS UNIDOS

Tras la anexión de Texas, el gobierno mexicano seguía considerando la región como parte de su territorio. El conflicto escaló por una disputa fronteriza: México defendía el río Nueces como límite; Estados Unidos reclamaba el río Bravo. Bajo la ideología del “Destino Manifiesto”, el presidente James K. Polk ofreció comprar más territorios; México se negó.

En 1846 comenzó la guerra. Tras años de inestabilidad política y con un ejército debilitado, México no pudo contener la invasión. La guerra concluyó en 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo: México perdió más de la mitad de su territorio.

Algunos políticos estadounidenses, como el senador John C. Calhoun, se opusieron a anexar todo México con argumentos racistas: sostenían que los mexicanos no eran aptos para la democracia ni compatibles con la “raza blanca libre”. Optaron por quedarse con los territorios del norte, menos poblados y más fáciles de dominar. Ignoraron por completo a las comunidades indígenas y despojaron de derechos y tierras a los mexicanos que vivían al norte del río Bravo.

DEL LEGADO

La guerra fue resultado de una ideología expansionista, alimentada por la ambición y el racismo. Aunque el tiempo ha pasado, las cicatrices persisten: fronteras visibles e invisibles, tensiones y prejuicios reciclados en nuevos discursos. Esta historia no ha terminado; solo se repite.

La pérdida territorial fue una herida profunda, pero también una lección. La soberanía no se hereda, se defiende. La unidad no se decreta, se construye. Y la grandeza de un país no se mide por lo que ha perdido, sino por lo que está dispuesto a proteger.