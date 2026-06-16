‘Muy contento y orgulloso’, responde Manolo Jiménez a menciones rumbo a elección presidencial de 2030

El mandatario estatal señaló que, si bien no descarta futuras oportunidades de participación política, considera prematuro abordar escenarios electorales cuando aún queda un amplio camino por recorrer en su gestión.

TORREÓN, COAH.- Al ser cuestionado sobre las voces que lo ubican como uno de los perfiles con proyección rumbo a la contienda presidencial de 2030, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó sentirse honrado por dichas expresiones de respaldo, aunque dejó en claro que su prioridad actual es cumplir con la responsabilidad de gobernar Coahuila.

“Ni nos encartamos ni nos descartamos, pero falta mucho camino por recorrer”, expresó.

Jiménez Salinas destacó que el reciente resultado obtenido por la Alianza Ciudadana por la Seguridad en el Congreso local representa una muestra de confianza por parte de la ciudadanía hacia el proyecto que encabeza.

A su consideración, el respaldo electoral confirma que la población valora los resultados, el trabajo coordinado y la estabilidad por encima de la confrontación política.

“La ciudadanía prefiere resultados, unidad y honestidad por encima de la grilla y el odio”, sostuvo.

El gobernador consideró que la votación puede interpretarse como una evaluación favorable al desempeño de su administración. Aunque reconoció que aún existen retos por atender, afirmó que Coahuila mantiene indicadores positivos en distintos rubros en comparación con otras entidades del país, situación que fortalece la confianza de la población en el rumbo del estado.

“Estoy muy contento y orgulloso de que me consideren para otras responsabilidades, pero hoy el cien por ciento de mi atención tiene nombre propio: Coahuila”, concluyó.