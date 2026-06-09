POLITICÓN: ¿Por qué Manolo Jiménez eligió la unidad tras arrasar en las elecciones?

I. CERRAR FILAS El gobernador Manolo Jiménez lanzó ayer un mensaje con el que buscó dejar atrás la contienda electoral. Tras celebrar el triunfo de la alianza PRI-UDC, convocó a todas las fuerzas políticas a trabajar unidas por Coahuila y a privilegiar los intereses del estado sobre las diferencias partidistas. El llamado, dicen los observadores agudos, tiene una lectura interesante, pues después de una campaña intensa y de una victoria amplia –muy amplia– el mandatario prefirió hablar de unidad, estabilidad y trabajo conjunto. También destacó la participación ciudadana, que superó el 50 por ciento, dato que representa un respaldo al rumbo que lleva el estado, es decir, a su proyecto. II. ¿LO NOTARON? Para quienes leen entre líneas, hubo un detalle que llamó la atención: para el mensaje de ayer se utilizó –por primera vez– el Salón de los Presidentes de Palacio de Gobierno, un espacio poco habitual para este tipo de actos. Quizá sólo fue una decisión práctica, pero en política siempre hay quienes encuentran significado en los escenarios y en los momentos. Por lo pronto, el mandatario aprovechó el espacio para insistir en que la elección quedó atrás y que ahora es tiempo de trabajar por Coahuila.

III. PREGUNTAS INCÓMODAS En el otro lado de la mesa, los resultados electorales del domingo pasado obligan a formular algunas preguntas. La primera de ellas es qué va a pasar con el PAN en lo relativo a su participación en el gabinete estatal. ¿Van a permanecer en sus puestos Mayra Valdés González y Esther Quintana Salinas luego del desastroso resultado obtenido por su partido en las urnas? Y no se trata solamente del hecho de haber quedado reducidos a un minúsculo dos por ciento, sino de que el número de sufragios obtenido los ha colocado en su auténtica dimensión: valen menos de 27 mil votos. Y ante eso, ¿por qué se les daría un trato de privilegio? IV. HACERSE CARGO La siguiente pregunta obligada es: ¿qué va a hacer la dirigente estatal Elisa Maldonado? ¿Asumirá la responsabilidad de lo ocurrido o simplemente seguirá adelante como si nada hubiera pasado? Las preguntas anteriores no son ociosas, sino absolutamente pertinentes, sobre todo por una razón: en unos cuantos meses arrancará otro proceso electoral en el cual el panismo local tendrá que salir a disputarle los votos a su otrora aliado, el PRI. ¿O a poco el trato da para tanto?

V. YERRO Otros que están obligados a repensar su papel en la escena local son los verdes de José Refugio “Cuco” Sandoval. Y es que esta vez nomás no les salió la apuesta que tienen muy bien afinada. Pero los que le entienden bien a las decisiones que se toman tras bambalinas aseguran que lo ocurrido al partido del tucán no fue solamente que les falló el cálculo sobre el número de votos que necesitaban para superar la línea del tres por ciento y, con ello, conservar el asiento que tienen en el Congreso del Estado. Además de eso, se afirma, sus verdaderos aliados locales encontraron “un nuevo amor” y decidieron apostarle a éste. VI. DE TIN MARÍN... ¿Va a mantener el Verde su papel de “aliado funcional” en las elecciones municipales del próximo año? ¿Los va a forzar la dirigencia nacional de Morena a cerrar filas y firmar una alianza total que incluya las elecciones federales y las locales? ¿Terminarán quedándose como el perro de las dos tortas? La respuesta a dichas preguntas dependerá, en buena medida, de la forma como el morenismo nacional asuma –o no– las lecciones de la elección coahuilense...

VII. TIMING Y de estrategias guindas hablando, el partido de moda decidió realizar su primer movimiento hostil en contra del gobierno fosfo-fosfo de Samuel García. El morenismo neoleonés en pleno –con excepción del senador Waldo Fernández– acompañó ayer a la dirigente estatal, Anabel Alcocer, a entregar la solicitud de juicio político contra Samuel en el Congreso del Estado. Y aunque el movimiento es relevante, los más agudos observadores cuestionan si, faltando tres días para el inicio del Mundial, era el momento más adecuado para lanzar la ofensiva, pues en unas horas la atención del público va a estar en otra parte... y se va a quedar allí un buen rato. VIII. ESTRATEGIA Aunque también hay quienes aseguran que el acierto de haber hecho las cosas ahora se verá una vez que concluya el Mundial –o cuando el Tri quede fuera de la justa–, pues la intención del morenismo es que los plazos de dictaminación a que está obligado el Congreso de Nuevo León vayan corriendo y, en cuanto la mirada del público regrese a la escena política, presionar para que el trámite avance. Por lo pronto, pues el tema se irá a la congeladora de forma natural.

IX. ¿Y LA CORRUPCIÓN? El más reciente diagnóstico del IMCO, que dirige Valeria Moy, señala que la corrupción le cuesta hoy a los mexicanos más que en cualquier momento de la última década. El dato resulta interesante porque ocho de esos diez años han transcurrido bajo gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. Nos dicen que quizá sea momento de preguntarse si algo está fallando, pues el movimiento que prometió desterrar estas prácticas enfrenta hoy indicadores poco alentadores. Tendrá o no relación, es pregunta, nomás, pero las cifras ahí están y son menos ideológicas que los discursos.