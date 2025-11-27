Ovación total para Julión Álvarez, invitado de honor en el Segundo Informe Ciudadano de Manolo Jiménez Salinas

TORREÓN, COAH.– La asistencia de Julión Álvarez al Segundo Informe Ciudadano del gobernador Manolo Jiménez Salinas generó gran expectación de ayer miércoles en el Coliseo Centenario de Torreón, donde el público lo recibió con aplausos y muestras de simpatía. Desde su llegada al recinto, el cantante acaparó la atención de funcionarios y ciudadanos, quienes aprovecharon para saludarlo y expresarle su admiración. La presencia del artista provocó un ambiente de curiosidad entre los asistentes, algunos de los cuales esperaban que realizara alguna intervención musical espontánea. TE PUEDE INTERESAR: “En Coahuila, el que la hace, la paga”, Manolo Jiménez

El intérprete de música regional mexicana, conocido por temas como “Márchate” y “Terrenal”, permaneció en su palco durante todo el informe gubernamental. Cada vez que era identificado entre el público, recibía ovaciones y peticiones para que cantara, especialmente de grupos de mujeres activistas provenientes de distintas colonias. A lo largo del evento, varias personas se acercaron para pedirle fotografías y autógrafos, solicitudes que el cantante atendió en diversas ocasiones.

Aunque originario de Chiapas, Julión Álvarez ha mantenido una estrecha relación con la Comarca Lagunera, donde ha ofrecido múltiples presentaciones y es ampliamente reconocido por el público. Además, se ha confirmado que sus raíces familiares por parte de su padre provienen del municipio de Simón Bolívar, Durango, localidad perteneciente a la región lagunera. Autoridades municipales de Simón Bolívar han resaltado públicamente ese vínculo, considerándolo motivo de orgullo para la comunidad. En distintos eventos, el alcalde ha destacado la importancia que representa para el municipio contar con la ascendencia de un artista de proyección nacional.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5