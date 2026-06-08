Pelea de gallos termina en tragedia: balacera deja un muerto y cinco heridos en Matamoros, Coahuila

El fallecido fue identificado como Leonardo Torres Barrientos, de 27 años, quien murió a causa de un impacto de proyectil en el tórax mientras era trasladado a un hospital para recibir atención médica urgente.

MATAMOROS, COAH.- Una velada de apuestas y pelea de gallos en el ejido Santo Niño Aguanaval, municipio de Matamoros , culminó en una sangrienta balacera que dejó un saldo de un joven fallecido, cinco heridos y un despliegue operativo de las autoridades estatales y municipales.

Según los informes preliminares, la tragedia se desencadenó durante la madrugada de este lunes, derivada de un conflicto previo relacionado con una pelea de gallos. Testigos indicaron que Leonardo y un grupo de sus familiares acudieron al lugar en auxilio de un pariente que estaba siendo amenazado, pero al llegar fueron emboscados por sujetos armados que dispararon a quemarropa.

En medio de la confusión, la víctima intentó protegerse detrás de una camioneta, donde finalmente fue alcanzada por las balas. Entre los sobrevivientes se encuentran Manuel Torres Barrientos, hermano de la víctima, quien resultó herido en una pierna, y su sobrino, identificado como Gerardo “N”, quien sufrió un disparo en la espalda, además de otras tres personas que recibieron atención por diversas lesiones.

Sobrevivientes al ataque relataron que existían rencillas antiguas entre los involucrados, destacando que el fallecido había sufrido una agresión física meses atrás presuntamente a manos de algunos de los agresores actuales, lo que apunta a un posible móvil de venganza.

La balacera generó pánico en la comunidad y provocó daños materiales en fachadas y vehículos de viviendas aledañas debido al impacto de proyectiles perdidos. Tras el llamado de emergencia, se movilizaron agentes de la Policía Municipal, Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal, logrando el aseguramiento de cuatro presuntos implicados.

Los detenidos quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para el desahogo de las diligencias legales. Mientras tanto, los familiares de Leonardo Torres solicitaron justicia y exigieron la localización de un quinto sospechoso que, según versiones, también habría participado en el ataque.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil, capturar a los responsables restantes y determinar las responsabilidades por este violento suceso que ha consternado a los habitantes del municipio de Matamoros.