Pelea de gallos termina en tragedia: balacera deja un muerto y cinco heridos en Matamoros, Coahuila

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Torreón
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    Pelea de gallos termina en tragedia: balacera deja un muerto y cinco heridos en Matamoros, Coahuila
    La balacera ocurrida en el ejido Santo Niño Aguanaval dejó un saldo de un joven muerto, cinco lesionados y una fuerte movilización policiaca. SANDRA GÓMEZ

Una balacera registrada durante una reunión con apuestas y pelea de gallos en Matamoros dejó un joven muerto, cinco personas heridas y cuatro presuntos implicados detenidos

MATAMOROS, COAH.- Una velada de apuestas y pelea de gallos en el ejido Santo Niño Aguanaval, municipio de Matamoros, culminó en una sangrienta balacera que dejó un saldo de un joven fallecido, cinco heridos y un despliegue operativo de las autoridades estatales y municipales.

El fallecido fue identificado como Leonardo Torres Barrientos, de 27 años, quien murió a causa de un impacto de proyectil en el tórax mientras era trasladado a un hospital para recibir atención médica urgente.

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Según los informes preliminares, la tragedia se desencadenó durante la madrugada de este lunes, derivada de un conflicto previo relacionado con una pelea de gallos. Testigos indicaron que Leonardo y un grupo de sus familiares acudieron al lugar en auxilio de un pariente que estaba siendo amenazado, pero al llegar fueron emboscados por sujetos armados que dispararon a quemarropa.

En medio de la confusión, la víctima intentó protegerse detrás de una camioneta, donde finalmente fue alcanzada por las balas. Entre los sobrevivientes se encuentran Manuel Torres Barrientos, hermano de la víctima, quien resultó herido en una pierna, y su sobrino, identificado como Gerardo “N”, quien sufrió un disparo en la espalda, además de otras tres personas que recibieron atención por diversas lesiones.

Sobrevivientes al ataque relataron que existían rencillas antiguas entre los involucrados, destacando que el fallecido había sufrido una agresión física meses atrás presuntamente a manos de algunos de los agresores actuales, lo que apunta a un posible móvil de venganza.

La balacera generó pánico en la comunidad y provocó daños materiales en fachadas y vehículos de viviendas aledañas debido al impacto de proyectiles perdidos. Tras el llamado de emergencia, se movilizaron agentes de la Policía Municipal, Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal, logrando el aseguramiento de cuatro presuntos implicados.

Los detenidos quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para el desahogo de las diligencias legales. Mientras tanto, los familiares de Leonardo Torres solicitaron justicia y exigieron la localización de un quinto sospechoso que, según versiones, también habría participado en el ataque.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil, capturar a los responsables restantes y determinar las responsabilidades por este violento suceso que ha consternado a los habitantes del municipio de Matamoros.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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