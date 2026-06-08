Javier Díaz presenta nueva plataforma digital para promover el turismo en Saltillo

La plataforma, disponible en turismosaltillo.gob.mx, concentra en un solo espacio digital la oferta turística de la capital coahuilense, permitiendo a ciudadanos y visitantes consultar de manera práctica información sobre eventos, sitios de interés y servicios relacionados con el sector.

Con el objetivo de fortalecer la promoción turística de la ciudad y facilitar el acceso a la información sobre actividades, eventos y atractivos locales, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presentó la nueva página de internet de la Dirección de Turismo Municipal.

Durante la presentación, el alcalde destacó que la herramienta busca consolidar la promoción de Saltillo mediante una estrategia que integre a toda la cadena de valor turística y facilite la planeación de visitas tanto para habitantes como para turistas.

“Lo que buscamos es concentrar en un solo sitio los eventos, las diferentes atracciones y todo lo que sucederá en Saltillo en materia turística. Tenemos mucho que presumir y un punto muy importante es que quienes nos visitan pueden disfrutar de nuestra ciudad con tranquilidad, seguridad y paz”, señaló.

Díaz González recordó que durante junio y julio se desarrollarán más de 400 actividades como parte del Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026, organizado en el marco del 449 aniversario de la ciudad, así como del FUTFEST 2026, evento que contempla diversas dinámicas relacionadas con la máxima fiesta del fútbol mundial.

La nueva página ofrece información actualizada sobre eventos culturales, artísticos, deportivos y recreativos, con el propósito de que las personas puedan conocer la agenda turística y organizar con anticipación su estancia en la ciudad.

Además, el portal incluye datos sobre museos, hoteles, restaurantes, templos históricos, opciones de ecoturismo, la Ruta Vinos y Dinos, rutas de transporte urbano, vuelos disponibles en la región y líneas de transporte foráneo.

Entre sus principales herramientas destacan mapas interactivos de los atractivos turísticos y del Centro Histórico de Saltillo, así como un enlace directo al portal estatal de promoción turística “Sorpréndete con Coahuila”.

La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, destacó que la plataforma representa una nueva forma de acercar la oferta turística de Saltillo a visitantes nacionales e internacionales, además de fortalecer la promoción de los atractivos locales mediante herramientas digitales innovadoras.

“Esto no es solo una página de turismo, es una nueva forma de descubrir lo que ofrece Saltillo y de compartirlo con México y el mundo. Es el reflejo del compromiso de seguir innovando y acercando el turismo a quienes están en busca de nuevas experiencias”, expresó.