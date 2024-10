Sin fecha de regreso a labores en Poder Judicial de Torreón; continúan inconformidades

Torreón, Coahuila. - Trabajadores del Poder Judicial Federal en Torreón no ven con claridad la fecha en que podrán regresar a trabajar a las oficinas.

Pese a que el mismo Consejo de la Judicatura Federal ha cedido en algunas de las pretensiones del gobierno federal, los trabajadores de base siguen inconformes por la manera en que se ha dado el tratamiento a la reforma judicial.

Este lunes deberían haber regresado a sus actividades los trabajadores del Poder Judicial, en el caso de Torreón, un grupo trataba de ingresar al edificio sede, ubicado en bulevar Independencia 2111 oriente, pero otro, encabezado por el sindicato, lo impidió y señaló que lo someterán a votación al medio día.

Varios trabajadores pidieron que dejaran entrar a quienes así lo decidieron, pero no se los permitieron sus compañeros.

“Claro que estamos inconformes, no vamos a regresar a hasta que haya condiciones, ya lo hemos dicho y no creo que vaya a ser pronto, están violando los derechos de los trabajadores, aunque digan que no es así, está violando la posibilidad de que los mismos trabajadores puedan llegar como se debe a ocupar los cargos”, expuso uno de los inconformes.

Dijo que “la tómbola fue un caso que ha parecido un acto de barbarie, una burla a todo lo que se ha construido dentro del mismo Poder Judicial”, dijo uno de los trabajadores entrevistado.

En las afueras del edificio del Poder Judicial Federal las protestas siguen de forma permanente; hay paro de labores y solo se reciben casos urgentes, aquellos en los que está de por medio la libertad o la vida de las personas.

Por ende, hay una enorme cantidad de amparos que no se han tramitado y el trabajo que está pendiente es enorme, algo que, supondrá una carga enorme de trabajo para los mismos trabajadores una vez que vayan a regresar a las oficinas.