Torreón: Brigada municipal suma más de 350 acciones en División del Norte

TORREÓN, COAH.- Este viernes, el presidente municipal Román Cepeda acudió con la brigada “El alcalde y su equipo en tu colonia hacen más” a la colonia División del Norte, donde anunció que, a más tardar en dos meses, será inaugurada una techumbre.

Además de acercar los servicios municipales a la ciudadanía, el edil entregó aparatos de movilidad, acompañado por Selina Bremer, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón.

Cabe destacar que, desde el pasado lunes, diferentes dependencias municipales como Atención Ciudadana, Servicios Públicos y Desarrollo Social se instalaron en esta colonia para atender las solicitudes de sus habitantes, así como de vecinos de áreas aledañas.

En su mensaje, el Alcalde reiteró su compromiso con los torreonenses y aseguró que seguirá trabajando, como lo ha hecho desde 2022, para mejorar los servicios y atender las necesidades de cada sector.

“¿Se acuerdan de una frase de campaña que decía ‘Román se queda, se queda’? Bueno, pues no me voy, me quedo, y vengo a decirles con todo mi equipo que aquí estamos para ratificar los compromisos que hicimos”, expresó.

Destacó que en las colonias visitadas se ha realizado una importante labor en pavimentación, atención a la salud, recarpeteo, descuentos en pagos del Simas y predial, así como entrega de sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, exámenes de la vista y atención veterinaria, entre otros servicios.

Héctor Iván Estrada, director general de Desarrollo Social, informó que la brigada comenzó el lunes pasado y que, hasta el momento, se han realizado más de 350 acciones por parte del Municipio. Por su parte, el diputado local Felipe González agradeció al Alcalde y a la presidenta del DIF Torreón por su labor.

A nombre de los vecinos, María Gabriela Barrientos Carranza agradeció la iluminación de calles, el remozamiento de la plaza, y los diversos servicios y programas recibidos.