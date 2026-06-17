Torreón celebrará 19 años del Pride con marcha y actividades por la diversidad y la inclusión

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    Torreón celebrará 19 años del Pride con marcha y actividades por la diversidad y la inclusión
    La edición 2026 del Pride Torreón espera reunir a más de 15 mil personas en una jornada de celebración, inclusión y defensa de los derechos de la comunidad LGBT+. CORTESÍA

El próximo 27 de junio se espera la participación de más de 15 mil personas en una jornada que incluirá servicios de salud, espectáculos y espacios para emprendedores de la comunidad LGBT+

TORREÓN, COAH.- El Comité Organizador del Pride Torreón dio a conocer los pormenores de la décimo novena edición de la Marcha del Orgullo LGBT+, que se llevará a cabo el próximo 27 de junio y que espera reunir a más de 15 mil personas entre participantes y espectadores.

Durante la presentación oficial, el presidente del comité organizador, Raymundo Valadez Andrade, destacó que este evento representa casi dos décadas de trabajo constante en favor de la visibilidad, la igualdad de derechos y la inclusión de las personas de la diversidad sexual en la región.

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Informó que la concentración de contingentes comenzará a las 16:00 horas a un costado de la Presidencia Municipal de Torreón. Explicó que este espacio fue seleccionado por ofrecer mejores condiciones de comodidad y sombra para los asistentes.

El recorrido avanzará por las calles Galeana, Hidalgo, Zaragoza, Ramón Corona y la avenida Allende, para concluir nuevamente en el punto de partida.

HABRÁ SERVICIOS DE SALUD Y ACTIVIDADES CULTURALES

Como parte de las actividades complementarias, se instalará una zona destinada a emprendedores de la comunidad LGBT+, quienes ofrecerán diversos productos temáticos, artículos alusivos al orgullo y opciones de hidratación para los participantes.

Asimismo, se contará con la colaboración de instituciones de salud y educativas, entre ellas CAPASITS Torreón, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad Autónoma de Coahuila. Estas instituciones brindarán servicios gratuitos como pruebas de detección de VIH y hepatitis C, orientación sobre tratamientos preventivos y atención psicológica.

$!Integrantes del Comité Organizador del Pride Torreón presentaron las actividades de la décimo novena Marcha del Orgullo LGBT+, que se realizará el próximo 27 de junio en la ciudad.
Integrantes del Comité Organizador del Pride Torreón presentaron las actividades de la décimo novena Marcha del Orgullo LGBT+, que se realizará el próximo 27 de junio en la ciudad. SANDRA GÓMEZ

Previo al inicio de la marcha se desarrollarán actividades recreativas y culturales, incluyendo espectáculos drag, rifas de banderas y presentaciones artísticas. Al término del recorrido, los asistentes podrán disfrutar de un concierto de rock como cierre de la jornada.

RECONOCERÁN A IMPULSORES DEL MOVIMIENTO

Valadez Andrade señaló que esta edición también busca rendir homenaje a quienes han contribuido a la defensa de los derechos de la diversidad sexual en Coahuila.

Entre ellos recordó a Lorena Charles Fuentes, impulsora de la primera marcha del orgullo en Torreón, así como a Nancy Cárdenas, considerada una de las principales precursoras del movimiento de liberación homosexual en México.

Finalmente, reiteró que el Pride Torreón conserva su carácter ciudadano, plural e incluyente, por lo que extendió la invitación a toda la población para sumarse a las actividades y respaldar los valores de respeto, igualdad y defensa de los derechos humanos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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