Torreón celebrará 19 años del Pride con marcha y actividades por la diversidad y la inclusión

TORREÓN, COAH.- El Comité Organizador del Pride Torreón dio a conocer los pormenores de la décimo novena edición de la Marcha del Orgullo LGBT+, que se llevará a cabo el próximo 27 de junio y que espera reunir a más de 15 mil personas entre participantes y espectadores. Durante la presentación oficial, el presidente del comité organizador, Raymundo Valadez Andrade, destacó que este evento representa casi dos décadas de trabajo constante en favor de la visibilidad, la igualdad de derechos y la inclusión de las personas de la diversidad sexual en la región.

Informó que la concentración de contingentes comenzará a las 16:00 horas a un costado de la Presidencia Municipal de Torreón. Explicó que este espacio fue seleccionado por ofrecer mejores condiciones de comodidad y sombra para los asistentes. El recorrido avanzará por las calles Galeana, Hidalgo, Zaragoza, Ramón Corona y la avenida Allende, para concluir nuevamente en el punto de partida. HABRÁ SERVICIOS DE SALUD Y ACTIVIDADES CULTURALES Como parte de las actividades complementarias, se instalará una zona destinada a emprendedores de la comunidad LGBT+, quienes ofrecerán diversos productos temáticos, artículos alusivos al orgullo y opciones de hidratación para los participantes. Asimismo, se contará con la colaboración de instituciones de salud y educativas, entre ellas CAPASITS Torreón, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad Autónoma de Coahuila. Estas instituciones brindarán servicios gratuitos como pruebas de detección de VIH y hepatitis C, orientación sobre tratamientos preventivos y atención psicológica.

Previo al inicio de la marcha se desarrollarán actividades recreativas y culturales, incluyendo espectáculos drag, rifas de banderas y presentaciones artísticas. Al término del recorrido, los asistentes podrán disfrutar de un concierto de rock como cierre de la jornada. RECONOCERÁN A IMPULSORES DEL MOVIMIENTO Valadez Andrade señaló que esta edición también busca rendir homenaje a quienes han contribuido a la defensa de los derechos de la diversidad sexual en Coahuila. Entre ellos recordó a Lorena Charles Fuentes, impulsora de la primera marcha del orgullo en Torreón, así como a Nancy Cárdenas, considerada una de las principales precursoras del movimiento de liberación homosexual en México. Finalmente, reiteró que el Pride Torreón conserva su carácter ciudadano, plural e incluyente, por lo que extendió la invitación a toda la población para sumarse a las actividades y respaldar los valores de respeto, igualdad y defensa de los derechos humanos.

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