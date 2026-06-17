Torreón: lluvias dejan afectaciones menores en drenaje; SIMAS mantiene operativos preventivos

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    Torreón: lluvias dejan afectaciones menores en drenaje; SIMAS mantiene operativos preventivos
    Roberto Escalante González, gerente general de SIMAS Torreón, informó que las recientes lluvias provocaron afectaciones menores en cárcamos y encharcamientos ligeros, mientras continúan las acciones preventivas de limpieza y mantenimiento en la red sanitaria. SANDRA GÓMEZ

Las precipitaciones recientes provocaron encharcamientos ligeros y fallas temporales en algunos cárcamos, mientras continúan los trabajos de limpieza y mantenimiento en la red sanitaria

TORREÓN, COAH.- Las recientes lluvias registradas en Torreón generaron afectaciones mínimas en la infraestructura de drenaje sanitario de la ciudad, al reportarse únicamente encharcamientos ligeros y fallas temporales en algunos equipos de bombeo. No se registraron daños de consideración ni situaciones de riesgo para la población.

De acuerdo con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón, la red de drenaje operó dentro de parámetros normales durante las precipitaciones. Esto fue posible gracias a las labores permanentes de mantenimiento y prevención que se realizan en distintos puntos del municipio.

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Como parte del Plan Municipal de Mejora de Drenaje, cuadrillas del organismo mantienen trabajos de limpieza en el colector La Joya, una de las principales infraestructuras de conducción de aguas residuales. El objetivo es evitar acumulaciones de basura y sedimentos que puedan provocar obstrucciones e inundaciones durante la temporada de lluvias.

MANTIENEN VIGILANCIA EN CÁRCAMOS

El gerente general de SIMAS Torreón, Roberto Escalante González, informó que de manera paralela se llevan a cabo acciones de desazolve y limpieza de rejillas y alcantarillas. Además, se mantiene la revisión constante de motores y sistemas de operación de los cárcamos para garantizar su correcto funcionamiento ante eventuales precipitaciones intensas.

Explicó que la mayoría de los cárcamos trabajan mediante sistemas automatizados. Sin embargo, personal operativo realiza inspecciones permanentes para verificar que los equipos respondan adecuadamente y atender cualquier incidencia de manera inmediata.

Durante las lluvias recientes, dos cárcamos ubicados en las inmediaciones del periférico Raúl López Sánchez, a la altura de la estatua del Campesino, presentaron fallas técnicas. Mientras tanto, otros cuatro, localizados en el sector de Peñoles y en las colonias Alamedas, Estrella y Senderos, dejaron de operar temporalmente debido a interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

No obstante, el funcionario aseguró que todos estos equipos ya fueron restablecidos y actualmente funcionan con normalidad. Por ello, afirmó que la capacidad de respuesta del sistema se encuentra garantizada.

REFUERZAN ACCIONES PREVENTIVAS

Asimismo, informó que un tanque de almacenamiento ubicado en Ampliación La Rosita quedó momentáneamente fuera de servicio debido a la caída de una cuchilla eléctrica. Sin embargo, esta situación no afectó el abastecimiento general, ya que los 98 pozos que integran el sistema de extracción continúan operando sin contratiempos.

Ante los pronósticos que anticipan nuevas lluvias para los próximos días, Escalante González señaló que las cuadrillas de SIMAS permanecerán en alerta y realizando recorridos de supervisión. El objetivo es atender cualquier contingencia que pudiera presentarse y mantener en condiciones óptimas la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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