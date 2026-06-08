Torreón: entre la angustia y la incertidumbre, familiares exigen videos de gasolinera por desaparición de joven
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Piden respuestas inmediatas sobre el paradero del joven de 21 años, quien trabajaba en una estación de servicio y cuyo rastro se esfumó el pasado 2 de junio
TORREÓN, COAH.- A ocho días de la desaparición de José Gabriel Ruiz Díaz, sus seres queridos protagonizaron una manifestación frente a la gasolinera ubicada en el bulevar Constitución y calle Mónaco en Torreón.
Con carteles y gritos de auxilio, reclamaron respuestas inmediatas sobre el paradero del joven de 21 años, quien trabajaba en dicha estación de servicio y cuyo rastro se perdió el pasado 2 de junio.
La angustia familiar se ha intensificado tras la circulación de un video interno que exhibe a José Gabriel en el suelo durante una supuesta crisis, acompañado por una mujer.
Los familiares aseguran que el material revela que no se brindó atención especializada ni se solicitó apoyo de emergencia, situación que antecedió a la desaparición del joven.
Por este motivo, la familia ha solicitado que la administración del negocio entregue la totalidad de los registros de videovigilancia.
Durante la protesta, la madre y la hermana del desaparecido señalaron a la administradora del lugar como una pieza clave dentro de la investigación.
A pesar de que existe una ficha de búsqueda oficial emitida por la Fiscalía Especializada, la familia insiste en que las autoridades deben profundizar en el caso para esclarecer los hechos.
Ante la falta de noticias, también solicitaron el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier dato que permita localizar a José Gabriel y traerlo de vuelta a casa.