Torreón: entre la angustia y la incertidumbre, familiares exigen videos de gasolinera por desaparición de joven

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    Torreón: entre la angustia y la incertidumbre, familiares exigen videos de gasolinera por desaparición de joven
    Familiares y amigos de José Gabriel Ruiz Díaz realizaron una protesta frente a la gasolinera donde trabajaba el joven desaparecido desde el pasado 2 de junio. SANDRA GÓMEZ

Piden respuestas inmediatas sobre el paradero del joven de 21 años, quien trabajaba en una estación de servicio y cuyo rastro se esfumó el pasado 2 de junio

TORREÓN, COAH.- A ocho días de la desaparición de José Gabriel Ruiz Díaz, sus seres queridos protagonizaron una manifestación frente a la gasolinera ubicada en el bulevar Constitución y calle Mónaco en Torreón.

Con carteles y gritos de auxilio, reclamaron respuestas inmediatas sobre el paradero del joven de 21 años, quien trabajaba en dicha estación de servicio y cuyo rastro se perdió el pasado 2 de junio.

La angustia familiar se ha intensificado tras la circulación de un video interno que exhibe a José Gabriel en el suelo durante una supuesta crisis, acompañado por una mujer.

$!La familia del joven de 21 años exigió a las autoridades y a la administración del negocio entregar todos los videos de vigilancia para esclarecer el caso.
La familia del joven de 21 años exigió a las autoridades y a la administración del negocio entregar todos los videos de vigilancia para esclarecer el caso. SANDRA GÓMEZ

Los familiares aseguran que el material revela que no se brindó atención especializada ni se solicitó apoyo de emergencia, situación que antecedió a la desaparición del joven.

Por este motivo, la familia ha solicitado que la administración del negocio entregue la totalidad de los registros de videovigilancia.

Durante la protesta, la madre y la hermana del desaparecido señalaron a la administradora del lugar como una pieza clave dentro de la investigación.

A pesar de que existe una ficha de búsqueda oficial emitida por la Fiscalía Especializada, la familia insiste en que las autoridades deben profundizar en el caso para esclarecer los hechos.

Ante la falta de noticias, también solicitaron el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier dato que permita localizar a José Gabriel y traerlo de vuelta a casa.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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