Torreón: entre la angustia y la incertidumbre, familiares exigen videos de gasolinera por desaparición de joven

TORREÓN, COAH.- A ocho días de la desaparición de José Gabriel Ruiz Díaz, sus seres queridos protagonizaron una manifestación frente a la gasolinera ubicada en el bulevar Constitución y calle Mónaco en Torreón.

Con carteles y gritos de auxilio, reclamaron respuestas inmediatas sobre el paradero del joven de 21 años, quien trabajaba en dicha estación de servicio y cuyo rastro se perdió el pasado 2 de junio.

La angustia familiar se ha intensificado tras la circulación de un video interno que exhibe a José Gabriel en el suelo durante una supuesta crisis, acompañado por una mujer.