Torreón: ‘No se trata de bandos, sino de derechos humanos’, afirma embajadora palestina

Rasheed dirigió un mensaje a los jóvenes asistentes, a quienes reconoció como una generación que cree y trabaja por la justicia. Afirmó que Palestina no es un tema marginal, sino “la prueba más contemporánea de limpieza étnica para el sistema internacional”.

“Si la ley no significa nada en Palestina, no significa nada en ninguna parte. Si los derechos humanos no se aplican a nosotros, no se aplican a nadie”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: celebra hoy la comunidad evangélica la ‘Cena del Señor’

Subrayó que su pueblo no está pidiendo libertad como una dádiva, sino que le recuerda al mundo que la libertad de un pueblo está vinculada a la libertad de todos.

“Palestina llama a la reflexión porque la justicia no puede esperar... Se trata de ser projusticia y pro derechos humanos, no de ser pro Palestina o antiisraelí”, concluyó.