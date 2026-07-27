Torreón prevé recibir un millón de turistas y alcanzar 3 mil 900 mdp en derrama económica en 2026

TORREÓN, COAH.- El cierre de 2026 se perfila como una etapa de intenso crecimiento para la industria turística y de servicios en Torreón, con una agenda que contempla 130 eventos confirmados y la meta de recibir a un millón de paseantes, logrando una derrama económica superior a los 3 mil 900 millones de pesos al concluir el año. El titular de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Torreón, Francisco Martínez Lombas, afirmó que el sector presenta indicadores positivos y estimó que los meses de septiembre, octubre y noviembre concentrarán la mayor afluencia de visitantes, beneficiando directamente al sector hotelero, gastronómico y comercial.

Detalló que el acumulado de ocupación hotelera al mes de junio se ubica cerca del 49 por ciento, un porcentaje que registrará un repunte significativo conforme comience la ejecución de la agenda programada para el semestre. “Se nos viene la llamada temporada alta de septiembre, octubre y noviembre, donde se cargan muchos eventos de corte estatal, regional y nacional”, destacó. El dirigente señaló que la OCV continúa impulsando una agresiva campaña de promoción para captar congresos, ferias comerciales, torneos deportivos, cónclaves empresariales, eventos culturales y festividades religiosas, consolidando así el flujo de viajeros hacia la zona metropolitana. “En Torreón, por parte de la OCV, vamos a cerrar con unos 130 eventos de todo tipo, que representarán recibir al millón de visitantes; esa es nuestra meta y por ello seguimos con la promoción y atracción de más actividades”, puntualizó. Asimismo, admitió que aunque se analizó la posibilidad de captar algún beneficio colateral derivado de la Copa Mundial de Futbol 2026, las condiciones iniciales mostraron un panorama complejo, por lo que la estrategia se rediseñó para potenciar la oferta propia de la localidad.

“Estábamos esperando que nos salpicara algo importante del Mundial de Futbol, pero no fue así. Desde un principio pudimos observar que la tendencia no era favorable, así que seguimos empujando con nuestros eventos ya concretados”, expresó.

Martínez Lombas aseguró que el municipio dispone de la infraestructura de hospedaje adecuada para hacer frente al incremento de visitantes, al sumar unas 3 mil 300 habitaciones distribuidas en cadenas de prestigio. Dicha capacidad operativa garantiza una atención óptima a los diversos perfiles de viajeros que arriban a la Comarca Lagunera, abarcando el turismo corporativo, deportivo, social, cultural, médico y de fe. Con esta programación, la OCV confía en elevar el rendimiento del sector hotelero y afianzar a Torreón como un polo turístico estratégico en el norte de la República para el turismo de reuniones y grandes eventos.

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