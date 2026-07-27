Coahuila: asume Rey Ángel Rodríguez Alcocer el mando del 69 Batallón de Infantería

El acto protocolario contó con la presencia de alcaldes y alcaldesas de los distintos municipios de la Región Sureste de Coahuila, quienes atestiguaron el relevo de mando institucional en beneficio de la seguridad de la zona.

En una ceremonia oficial realizada la mañana de este lunes en las instalaciones militares locales, el teniente coronel de Infantería de Estado Mayor, Rey Ángel Rodríguez Alcocer, rindió protesta de bandera como nuevo comandante interino del 69 Batallón de Infantería.

La protesta de ley fue tomada por el comandante de la Sexta Zona Militar, general de brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiróz, quien exhortó al jefe militar a cumplir con honor los deberes encomendados.

Durante la ceremonia, la ayudantía del batallón dio lectura a la orden de plaza, en la que se formalizó que el mando militar “con fecha del 16 de julio de 2026 causa alta como comandante interino de unidad”.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Teniente Coronel D.E.M. Rey Ángel Rodríguez Alcocer

Ingreso al Ejército: Cadete del Heroico Colegio Militar desde el 1 de septiembre de 1993.

Experiencia operativa: Oficial en el 50 y 82 Batallón de Infantería, comandante de la 12 Compañía de Infantería No Encuadrada e integrante del Estado Mayor en las 29 y 41 Zonas Militares, así como en la Tercera Región Militar.

Cargos recientes: Subjefe de Estado Mayor en la 3.ª Brigada de Policía Militar y en la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Chiapas; jefe de sección en el Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Formación académica: Licenciatura en Administración Militar (Escuela Superior de Guerra), diplomados en Presupuesto Basado en Resultados (UNAM/SHCP) y Derecho Aduanero.

Como parte del protocolo militar, los efectivos adscritos al batallón realizaron el primer saludo reglamentario a su nuevo comandante, refrendando la lealtad y disciplina del personal bajo su mando.

Con este movimiento de mandos, la SEDENA mantendrá el trabajo coordinado en la Región Sureste junto con los gobiernos municipales para fortalecer las labores de vigilancia y bienestar social.