Torreón: transformarán el Bosque Venustiano Carranza con nuevos espacios y servicios

TORREÓN, COAH.- El emblemático Bosque Venustiano Carranza se prepara para una transformación en su infraestructura, con una serie de proyectos orientados a modernizar este importante espacio público y de convivencia en Torreón. El presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, evaluó este lunes diversos proyectos para mejorar el recinto, entre los que destacan la incorporación de una pista de tartán, un corredor gastronómico, la renovación de espacios recreativos, labores de reforestación y la optimización de las instalaciones deportivas.

Durante su visita, el alcalde dialogó con visitantes habituales del bosque para conocer sus principales necesidades y propuestas, las cuales serán consideradas en el programa maestro de modernización. “Vamos a planificar las acciones que nos permitan renovar este espacio que es tan concurrido y representativo de Torreón, para que continúe como un lugar digno, seguro y funcional para los deportistas y las familias que acuden a disfrutar de las instalaciones de este gran pulmón verde que tiene la ciudad”, puntualizó.

En el área destinada a la infancia, el edil supervisó la instalación de nuevos juegos y ordenó colocar tres estructuras con malla sombra para proteger a los menores de las altas temperaturas. Entre las propuestas de mejora destacan la construcción de una pista de velocidad con tartán de 150 metros, un corredor gastronómico que sustituirá a los comercios actuales, una zona destinada a días de campo y una nueva etapa de reforestación para incrementar la masa arbórea del lugar. En materia deportiva, el alcalde constató los trabajos de remodelación en siete canchas, verificó que el gimnasio de calistenia registra un avance del 90 por ciento y supervisó el gimnasio al aire libre, que ya cuenta con iluminación nocturna y se encuentra en proceso de instalación de nuevos aparatos. Durante el recorrido, Riquelme Solís también supervisó el mantenimiento de las piletas de agua tratada que abastecen la red de riego, infraestructura fundamental para conservar en buenas condiciones la vegetación del recinto. Con el objetivo de fortalecer la seguridad de los visitantes, el presidente municipal solicitó intensificar la vigilancia mediante una mayor presencia policial y recorridos de patrullaje constantes. Asimismo, anunció que se reforzarán las labores de mantenimiento y limpieza general con la incorporación de más trabajadores de la cuadrilla de La Ola. En el recorrido, el titular de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, acompañó al alcalde y presentó los avances en materia ecológica, así como las acciones para ampliar el sistema hídrico destinado a la conservación de la vegetación.

También se presentaron los planos para el rescate de la Plaza de los Hombres Ilustres, que contempla la instalación de luminarias de estilo vintage, además de una propuesta para modernizar la imagen del Teatro del Pueblo. Riquelme Solís reiteró que su gobierno mantendrá acciones permanentes para rescatar, mejorar y construir espacios públicos, al considerar que estos representan un eje fundamental de la estrategia de seguridad, al promover la práctica deportiva, el arte, la actividad física y la convivencia como herramientas para la prevención social.