Torreón refuerza vigilancia con 500 nuevas cámaras, incluirán los tribunales administrativos

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 26 enero 2026
    Torreón refuerza vigilancia con 500 nuevas cámaras, incluirán los tribunales administrativos
    El alcalde Román Alberto Cepeda anunció la ampliación del sistema de videovigilancia municipal. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El municipio ampliará la supervisión en separos y áreas clave de justicia cívica. Buscan mejorar la reacción inmediata ante emergencias y situaciones de riesgo

TORREÓN, COAH.- El municipio de Torreón reforzará su sistema de videovigilancia con la instalación de 500 nuevas cámaras que estarán conectadas al Centro de Control y Comando (C-2) de la Policía Municipal, con el objetivo de fortalecer el monitoreo urbano y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

El alcalde Román Cepeda informó que este nuevo equipamiento abarcará puntos estratégicos de la ciudad, incluidos los separos de los Tribunales Administrativos, lo que permitirá ampliar la supervisión tanto en espacios públicos como en instalaciones gubernamentales.

TE PUEDE INTERESAR: A pesar de ajustes de horario, tormenta invernal provoca alto ausentismo escolar en el Sureste de Coahuila

La medida se da en un contexto de sensibilidad social tras la muerte de Cris Hernán Rentería, hecho que generó conmoción entre la población.

Al respecto, el presidente municipal señaló que, si bien la administración trabaja de manera permanente en la prevención de incidentes de esta naturaleza, existen situaciones que lamentablemente ocurren y cuya responsabilidad deberá determinarse conforme a la ley.

Cepeda subrayó que este tipo de acontecimientos refuerzan la necesidad de continuar con la mejora de los protocolos de actuación, supervisión y control en las áreas de seguridad y justicia municipal.

Asimismo, destacó que Torreón se ha consolidado como un referente nacional en materia de justicia cívica y administrativa, particularmente por el funcionamiento del Tribunal de Justicia Municipal, un órgano especializado en la sanción de infracciones a los reglamentos locales.

De acuerdo con el edil, esta instancia ha impulsado procesos más transparentes y eficientes, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la confianza ciudadana en las instituciones municipales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
cámara de seguridad
Tribunales

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez afirma que existen condiciones para avanzar en el proceso, aunque reiteró que el Gobierno Federal es el actor clave para destrabar la subasta y la reactivación de la empresa

Conflicto de AHMSA requiere salida federal: Gobernador de Coahuila

La falta de impulso al gas shale generó un rezago económico evidente en el estado, afirma el mandatario.

Extracción de gas en Coahuila puede generar miles de empleos, como en Texas: Gobernador

El Parque V. Carranza está contemplado como parte de este proyecto de rehabilitación.

Coahuila: Pide Inedec recursos a Conade para rehabilitar canchas de Parque V. Carranza, La Maquinita, entre otras
No cuentan con licencias ni autorizaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano.

Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en colonia La Valencia
Sin pagar lo que debes

Sin pagar lo que debes
Rostros verdaderos

Rostros verdaderos
De primera necesidad

De primera necesidad
true

Sancho, para servir a usted