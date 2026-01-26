Torreón refuerza vigilancia con 500 nuevas cámaras, incluirán los tribunales administrativos

TORREÓN, COAH.- El municipio de Torreón reforzará su sistema de videovigilancia con la instalación de 500 nuevas cámaras que estarán conectadas al Centro de Control y Comando (C-2) de la Policía Municipal, con el objetivo de fortalecer el monitoreo urbano y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

El alcalde Román Cepeda informó que este nuevo equipamiento abarcará puntos estratégicos de la ciudad, incluidos los separos de los Tribunales Administrativos, lo que permitirá ampliar la supervisión tanto en espacios públicos como en instalaciones gubernamentales.

La medida se da en un contexto de sensibilidad social tras la muerte de Cris Hernán Rentería, hecho que generó conmoción entre la población.

Al respecto, el presidente municipal señaló que, si bien la administración trabaja de manera permanente en la prevención de incidentes de esta naturaleza, existen situaciones que lamentablemente ocurren y cuya responsabilidad deberá determinarse conforme a la ley.

Cepeda subrayó que este tipo de acontecimientos refuerzan la necesidad de continuar con la mejora de los protocolos de actuación, supervisión y control en las áreas de seguridad y justicia municipal.

Asimismo, destacó que Torreón se ha consolidado como un referente nacional en materia de justicia cívica y administrativa, particularmente por el funcionamiento del Tribunal de Justicia Municipal, un órgano especializado en la sanción de infracciones a los reglamentos locales.

De acuerdo con el edil, esta instancia ha impulsado procesos más transparentes y eficientes, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la confianza ciudadana en las instituciones municipales.