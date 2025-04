Torreón: Sobrevivientes del accidente en El Cuije podrían demandar a línea de autobuses

Familiares denuncian que la empresa de autobuses no ha cubierto los gastos médicos ni ha brindado apoyo a las víctimas

TORREÓN, COAH.- Familiares y amigos de las personas lesionadas en el trágico accidente ocurrido el domingo en la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del puente de El Cuije, exigen justicia y atención médica adecuada para las víctimas.

En el percance, un camión de pasajeros del Grupo González cayó junto a un vehículo particular desde el puente, dejando un saldo de 29 heridos, ocho de ellos en estado delicado, y dos personas fallecidas.

De acuerdo con los denunciantes, la unidad de transporte no contaba con seguro para pasajeros y la empresa no se ha hecho responsable de los gastos de hospitalización. Lamentaron la actitud de la línea, pues los lesionados, algunos de gravedad, requieren atención especializada que no están recibiendo.

“Solo pedimos que los lesionados puedan recibir la atención médica necesaria que les garantice su salud, más cuando la línea debería contar con un seguro de gastos médicos para estos casos, ya que muchos usuarios son personas de escasos recursos”, expresó un militar afectado, quien se encuentra internado en el Hospital Militar de Torreón junto con su esposa y tres de sus hijos.

El soldado explicó que han intentado comunicarse con los responsables de la empresa, pero solo han recibido insultos y malos tratos. Relató que les proporcionaron el número telefónico 872 771 1020, donde la persona que contesta profiere amenazas y luego deja de responder las llamadas, deslindándose por completo de la situación.

Ante esta actitud, las víctimas advierten que, de ser necesario, intensificarán sus acciones para presionar a la línea de autobuses e interpondrán demandas legales en busca de justicia.

Por otro lado, los familiares dijeron desconocer si la empresa está brindando algún tipo de apoyo a las familias de las dos personas fallecidas en el accidente.