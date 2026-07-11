Utiliza drones Policía de Torreón para rescatar a familia en el Puerto Noas

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    Utiliza drones Policía de Torreón para rescatar a familia en el Puerto Noas
    Un joven de 18 años fue rescatado por la policía de Torreón luego de presentar síntomas de deshidratación durante el descenso por la ruta Puerto Noas. CORTESÍA.

Uno de los integrantes presentaba deshidratación severa, por lo que pidieron apoyo a las autoridades

TORREÓN, COAH.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, en coordinación con el Grupo de Drones, auxiliaron este sábado a una familia que quedó varada durante una excursión en la ruta Puerto Noas, luego de que un joven presentara una descompensación física a causa de la deshidratación.

La emergencia fue reportada al 911. Ante la dificultad para precisar la ubicación de los excursionistas, el Grupo de Drones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizó sobrevuelos sobre la ruta Puerto Noas hasta identificar el punto donde se encontraban.

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Con las coordenadas obtenidas, elementos de la Policía Municipal avanzaron alrededor de 3 kilómetros por terreno accidentado para llegar hasta la familia.

En el lugar encontraron a Vicente, de 18 años, acompañado por sus padres, Araceli, de 47, y Vicente, de 53 años. Los 3 habían iniciado el recorrido aproximadamente a las 05:00 horas, pero durante el descenso el joven presentó síntomas de deshidratación que le impidieron seguir caminando.

Al concluir el rescate, paramédicos de la Cruz Roja, así como personal de Protección Civil y Bomberos, realizaron una valoración médica. No se reportaron lesiones ni complicaciones graves.

$!Los agentes proporcionaron líquidos y apoyo médico al joven rescatado, hasta lograr que se estabilizara.
Los agentes proporcionaron líquidos y apoyo médico al joven rescatado, hasta lograr que se estabilizara. CORTESÍA.

El rescate fue encabezado por el director Operativo de Seguridad Pública Municipal, Manuel José Pineda Rangel. La corporación destacó que la tecnología aérea redujo el tiempo de búsqueda y permitió dirigir a los rescatistas hacia el punto exacto.

El incidente volvió a poner de relieve los riesgos de practicar senderismo sin suficiente hidratación o preparación, especialmente durante periodos de altas temperaturas.

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Las autoridades municipales de Torreón recomendaron portar agua y alimentos, utilizar ropa adecuada, considerar la condición física de cada participante y comunicar previamente a familiares o amigos la ruta y el horario estimado de regreso. También pidieron evitar recorridos durante las horas de mayor calor y no ingresar solos a zonas de difícil acceso.

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