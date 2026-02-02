Policía de Torreón asume la seguridad en celdas de los Tribunales de Justicia Municipal

Torreón
/ 2 febrero 2026
    Policía de Torreón asume la seguridad en celdas de los Tribunales de Justicia Municipal
    Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública de Torreón, informó que la Policía Municipal asumirá la vigilancia de las celdas de los Tribunales de Justicia Municipal con personal debidamente capacitado. FOTO: SANDRA GÓMEZ

La Policía Municipal asumirá la seguridad en las celdas de los Tribunales de Justicia Municipal, con alrededor de 30 elementos en capacitación en vigilancia, derechos humanos y monitoreo del C-2

TORREÓN, COAH.- La Policía Municipal será responsable de la seguridad en las celdas de los Tribunales de Justicia Municipal, con unos 30 elementos que están siendo capacitados, algunos para monitorear las cámaras conectadas al C-2, según informó el director de Seguridad Pública, Alfredo Flores Originales.

Esta nueva responsabilidad implica no solo la vigilancia física, sino también la implementación de tecnología para garantizar un monitoreo constante y efectivo de las instalaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Arqui Juve es reconocido por Forbes entre los 12 líderes en innovación

Por ahora, los agentes están siendo capacitados en protocolos de derechos humanos y manejo de situaciones de riesgo, con el objetivo de brindar un trato digno a las personas privadas de su libertad.

Explicó que en el centro de justicia la Policía de Torreón ya tiene asignado un comandante en esa área, que está al pendiente de que se cumplan los protocolos, desempeñando funciones de alcaide, que incluyen supervisar, garantizar la custodia, inspeccionar y mantener la disciplina interna.

El comandante tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones del personal a su cargo, asegurando que se realicen revisiones periódicas y que se mantenga la seguridad tanto de los internos como del personal.

Asimismo, se buscará fortalecer la comunicación entre las distintas áreas del centro de justicia para responder de manera eficiente ante cualquier incidente.

Los actuales celadores dejarán de trabajar ahí, aunque por ahora están apoyando en compartir los procedimientos que llevan para que los elementos estén debidamente capacitados, comentó.

Este proceso de transición se realiza de manera ordenada para evitar vacíos en la seguridad y asegurar que los nuevos responsables adquieran el conocimiento práctico necesario. Se reconoce la experiencia de los celadores salientes, quienes contribuyen significativamente a la formación del nuevo equipo encargado de la vigilancia y custodia de los internos.

