Prioriza Riquelme la estrategia de seguridad en el inicio de su gestión en Torreón

TORREÓN, COAH.- Como primer acto oficial de su administración, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís presidió la revista del estado de fuerza de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, evento en el que ratificó que la protección ciudadana será el pilar fundamental de su gobierno, al tiempo que extendió su respaldo absoluto a los agentes encargados de salvaguardar el orden. En la ceremonia, el munícipe estuvo acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro; el primer regidor, Luis Jorge Cuerda Serna; el director de Seguridad Pública, Alfredo Flores Originales, y la titular de Tránsito y Vialidad, Marta Alicia Faz Dávila, con quienes recibió el parte operativo y atestiguó el pase de revista a los distintos agrupamientos.

El comisario Flores Originales confirmó que tanto la Policía Municipal como el Grupo de Reacción, el C2, Tránsito, la Academia y el personal administrativo operan sin novedades, subrayando la vocación de servicio de los elementos.

Al hacer uso de la palabra, Riquelme Solís recordó su compromiso de campaña y el asumido durante su toma de posesión, al insistir en que el progreso social y económico del municipio es directamente proporcional a los niveles de seguridad alcanzados. “La seguridad es mi prioridad. Si hay paz y tranquilidad, hay inversión, empleo y desarrollo social; es la condición base para que el gobierno cumpla su función”, afirmó. El alcalde valoró los avances logrados por la corporación en los últimos años en materia de equipamiento y profesionalización, pero advirtió que la delincuencia exige respuestas constantes. En particular, enfatizó la urgencia de fortalecer la capacitación del primer respondiente para garantizar que los procedimientos legales sean impecables y eviten la liberación de infractores.

“La labor del policía es fundamental y mi gobierno debe respaldar esa entrega para que la justicia sea efectiva. Quienes combaten el crimen tendrán siempre mi apoyo total”, puntualizó. Riquelme Solís destacó que, además de contener los delitos de alto impacto, su gestión se enfocará en combatir el robo patrimonial, al considerar que este delito afecta directamente a las familias en sus colonias. “Debemos adaptar nuestra estrategia a nuevos delitos. Es inaceptable que, tras alcanzar niveles de seguridad que permiten caminar por las calles, los ciudadanos sufran robos en su patrimonio. Atenderemos esta problemática en cada sector de la ciudad”. En ese sentido, el edil se comprometió a dotar a la corporación de mejores condiciones, mediante más capacitación, armamento moderno, patrullas suficientes y una mejora sustancial en las prestaciones laborales de los oficiales.

“El esfuerzo institucional debe traducirse en mejores salarios y beneficios para quienes arriesgan su integridad por nosotros. Ese es un compromiso ineludible”, añadió. Asimismo, el mandatario municipal enfatizó que la coordinación con el Gobierno del Estado es indispensable para mantener la estabilidad regional, con el objetivo de consolidar a la Policía de Torreón como la corporación más eficiente y cercana a la ciudadanía en Coahuila. “Aspiramos a tener la mejor policía, con los resultados más contundentes; trabajaremos con unidad para elevar la confianza ciudadana y preservar la tranquilidad que hoy caracteriza a nuestro municipio”.

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