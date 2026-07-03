Prioriza Riquelme la estrategia de seguridad en el inicio de su gestión en Torreón

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    Prioriza Riquelme la estrategia de seguridad en el inicio de su gestión en Torreón
    El alcalde aseguró que fortalecerá a la corporación mediante mayor capacitación, mejor equipamiento, patrullas, armamento y mejores prestaciones para los elementos encargados de la seguridad en el municipio. SANDRA GÓMEZ

El alcalde anunció que buscará fortalecer a la Policía Municipal con más capacitación, equipamiento, patrullas y mejores prestaciones laborales para sus elementos

TORREÓN, COAH.- Como primer acto oficial de su administración, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís presidió la revista del estado de fuerza de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, evento en el que ratificó que la protección ciudadana será el pilar fundamental de su gobierno, al tiempo que extendió su respaldo absoluto a los agentes encargados de salvaguardar el orden.

En la ceremonia, el munícipe estuvo acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro; el primer regidor, Luis Jorge Cuerda Serna; el director de Seguridad Pública, Alfredo Flores Originales, y la titular de Tránsito y Vialidad, Marta Alicia Faz Dávila, con quienes recibió el parte operativo y atestiguó el pase de revista a los distintos agrupamientos.

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El comisario Flores Originales confirmó que tanto la Policía Municipal como el Grupo de Reacción, el C2, Tránsito, la Academia y el personal administrativo operan sin novedades, subrayando la vocación de servicio de los elementos.

$!Autoridades municipales y mandos de la corporación participaron en el pase de revista a los distintos agrupamientos de Seguridad Pública, con el objetivo de constatar la capacidad operativa con la que inicia la nueva administración.
Autoridades municipales y mandos de la corporación participaron en el pase de revista a los distintos agrupamientos de Seguridad Pública, con el objetivo de constatar la capacidad operativa con la que inicia la nueva administración. SANDRA GÓMEZ

Al hacer uso de la palabra, Riquelme Solís recordó su compromiso de campaña y el asumido durante su toma de posesión, al insistir en que el progreso social y económico del municipio es directamente proporcional a los niveles de seguridad alcanzados.

“La seguridad es mi prioridad. Si hay paz y tranquilidad, hay inversión, empleo y desarrollo social; es la condición base para que el gobierno cumpla su función”, afirmó.

El alcalde valoró los avances logrados por la corporación en los últimos años en materia de equipamiento y profesionalización, pero advirtió que la delincuencia exige respuestas constantes. En particular, enfatizó la urgencia de fortalecer la capacitación del primer respondiente para garantizar que los procedimientos legales sean impecables y eviten la liberación de infractores.

$!Riquelme Solís destacó que uno de los principales retos de su gobierno será reforzar el combate al robo patrimonial, al considerar que este delito afecta directamente el patrimonio y la tranquilidad de las familias torreonenses.
Riquelme Solís destacó que uno de los principales retos de su gobierno será reforzar el combate al robo patrimonial, al considerar que este delito afecta directamente el patrimonio y la tranquilidad de las familias torreonenses. SANDRA GÓMEZ

“La labor del policía es fundamental y mi gobierno debe respaldar esa entrega para que la justicia sea efectiva. Quienes combaten el crimen tendrán siempre mi apoyo total”, puntualizó.

Riquelme Solís destacó que, además de contener los delitos de alto impacto, su gestión se enfocará en combatir el robo patrimonial, al considerar que este delito afecta directamente a las familias en sus colonias.

“Debemos adaptar nuestra estrategia a nuevos delitos. Es inaceptable que, tras alcanzar niveles de seguridad que permiten caminar por las calles, los ciudadanos sufran robos en su patrimonio. Atenderemos esta problemática en cada sector de la ciudad”.

En ese sentido, el edil se comprometió a dotar a la corporación de mejores condiciones, mediante más capacitación, armamento moderno, patrullas suficientes y una mejora sustancial en las prestaciones laborales de los oficiales.

$!El edil subrayó que la coordinación con el Gobierno del Estado será un factor clave para mantener la estabilidad en la región y consolidar una corporación policial más cercana, eficiente y confiable para la ciudadanía.
El edil subrayó que la coordinación con el Gobierno del Estado será un factor clave para mantener la estabilidad en la región y consolidar una corporación policial más cercana, eficiente y confiable para la ciudadanía. SANDRA GÓMEZ

“El esfuerzo institucional debe traducirse en mejores salarios y beneficios para quienes arriesgan su integridad por nosotros. Ese es un compromiso ineludible”, añadió.

Asimismo, el mandatario municipal enfatizó que la coordinación con el Gobierno del Estado es indispensable para mantener la estabilidad regional, con el objetivo de consolidar a la Policía de Torreón como la corporación más eficiente y cercana a la ciudadanía en Coahuila.

“Aspiramos a tener la mejor policía, con los resultados más contundentes; trabajaremos con unidad para elevar la confianza ciudadana y preservar la tranquilidad que hoy caracteriza a nuestro municipio”.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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