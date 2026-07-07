Riquelme anuncia plan de fortalecimiento para la Policía de Torreón; supervisa C2

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    Riquelme anuncia plan de fortalecimiento para la Policía de Torreón; supervisa C2
    El sistema de videovigilancia de Torreón opera con más de mil 400 cámaras distribuidas en distintos sectores de la ciudad. SANDRA GÓMEZ

El alcalde anunció la adquisición de 40 patrullas, más armamento y capacitación, además de mantener el blindaje en los accesos hacia Durango

TORREÓN, COAH.– Para evaluar de primera mano la capacidad operativa de la Policía Municipal de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís recorrió el Centro de Control y Comando (C2), donde supervisó el funcionamiento del sistema de videovigilancia, la labor de los elementos y los mecanismos de respuesta ante la comisión de delitos.

El presidente municipal explicó que la supervisión permitió comparar la cantidad de cámaras disponibles con el número de operadores y policías encargados de atender los reportes generados desde el centro de monitoreo.

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Señaló que no basta con contar con cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad. También es indispensable disponer de personal capacitado para interpretar las imágenes, detectar situaciones de riesgo y coordinar una respuesta inmediata.

”Al final de cuentas, no solamente se requiere monitorear, sino que los operadores estén capacitados para reaccionar. Eso es lo que estamos verificando: qué tenemos, cómo se está trabajando y qué hace falta”, manifestó.

Riquelme Solís destacó que la seguridad pública involucra tareas de prevención, inteligencia, operación y coordinación entre distintas instituciones. Adelantó que en los próximos días visitará el Centro de Justicia para revisar su funcionamiento y la coordinación con la Fiscalía General del Estado.

MÁS DE MIL 400 CÁMARAS

El alcalde informó que Torreón cuenta con más de mil 400 cámaras de videovigilancia, infraestructura que se complementa con los equipos operados por el Gobierno del Estado, así como con dispositivos instalados en comercios y otros puntos estratégicos.

$!Durante la visita, Riquelme dialogó con operadores y personal del C2 sobre los mecanismos de respuesta ante emergencias.
Durante la visita, Riquelme dialogó con operadores y personal del C2 sobre los mecanismos de respuesta ante emergencias. SANDRA GÓMEZ

Subrayó que esta coordinación amplía la cobertura en las principales vialidades, agiliza la atención de emergencias y fortalece las investigaciones relacionadas con accidentes, robos y otros delitos.

Indicó que numerosos casos se han resuelto durante la flagrancia o mediante la revisión de grabaciones, con apoyo de tecnologías de reconocimiento facial e identificación de vehículos.

ENTREGARÁN 40 PATRULLAS

Como parte del fortalecimiento de la corporación, Riquelme Solís anunció la adquisición de 40 nuevas patrullas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Explicó que las unidades se encuentran en proceso de licitación y se prevé que entren en operación antes de septiembre, una vez concluido su equipamiento.

El programa también contempla la compra de armamento, municiones y capacitación permanente para los agentes. A ello se sumará el armamento gestionado durante la administración del fallecido alcalde Román Alberto Cepeda González, además de nuevas adquisiciones que realizará el actual gobierno municipal.

$!El Centro de Control y Comando Móvil complementa las labores de vigilancia y atención operativa de la corporación.
El Centro de Control y Comando Móvil complementa las labores de vigilancia y atención operativa de la corporación. SANDRA GÓMEZ

El edil afirmó que la Policía de Torreón se mantiene entre las corporaciones municipales mejor equipadas de Coahuila, condición que fortalece las estrategias de seguridad en la ciudad y la Comarca Lagunera.

CONTINUARÁ BLINDAJE

Respecto al blindaje de la ciudad, el alcalde confirmó que continuará el cierre y la vigilancia de los vados del río Nazas que comunican con municipios de Durango.

Explicó que estas acciones forman parte de los operativos de prevención y control de accesos. Además, se reforzarán las revisiones a escoltas privados para verificar que cuenten con registro, que el número de elementos esté justificado y que las armas tengan la documentación correspondiente.

Finalmente, Riquelme Solís aseguró que la Policía Municipal está preparada para responder de manera inmediata ante emergencias y delitos de alto impacto. Añadió que continuará la coordinación con el Gobierno del Estado, compromiso que fue ratificado durante su reunión con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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