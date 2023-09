Tráfico por cierre de V. Carranza en Saltillo exhibe deficiente planeación y dependencia del automóvil

Entre las fiestas patrias y la protesta del ITS, el cierre de un solo cruce en Saltillo ha provocado el aumento en el tráfico de otras zonas, exhibiendo a su vez la dependencia que se ha generado al automóvil

No obstante, señaló que en realidad lo que refleja es la enorme dependencia de la ciudadanía hacia el automóvil, por lo que “la planeación de la movilidad urbana tiene aún muchos aspectos por atender”.

Mencionó que la diversificación de la oferta de movilidad en la ciudad debería ser una política pública permanente, que favorezca particularmente la movilidad activa como la bicicleta o la caminata.

Explicó que resulta irónico que en un sector que cuenta con banquetas anchas y en relativamente buenas condiciones como el cruce universitario, la preocupación sea que el vehículo motorizado avance más y mejor.

Declaró que la toma de la vialidad por parte del alumnado del ITS podría percibirse como un “incidente atípico”, aunque la gestión de la movilidad urbana debería poder responder a este y otros incidentes que pueden producirse y entorpecer la movilidad vehicular.

“Si la movilidad urbana colapsa porque el automóvil encontró un obstáculo, algo estamos haciendo mal en su gestión; esto es un claro llamado a acciones que permitan encontrar alternativas viables y accesibles para todas y todos, que reduzcan la dependencia de la movilidad motorizada”, puntualizó.

Por su parte, la urbanista Sofía Bertello Hernández consideró que el aumento en el tráfico vehicular por el cierre se debió a una mala gestión de los mismos cierres.

Aclaró que el uso del espacio público como ocurrió en los conciertos es positivo, pues como tal, cualquier persona puede hacer uso de él, pero se destina prácticamente todo el tiempo a que sea el automóvil el que tenga la prioridad.

“Hay una poca proporción de espacio para las y los ciudadanos. Lo que me parece es que no están definidas bien las vías alternas para poder hacer estos cierres”, añadió la urbanista con experiencia en la elaboración de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial, movilidad y seguridad vial.

Explicó que así como ocurre en la Ruta Recreativa en Saltillo, también en Guadalajara o Monterrey se cierran grandes vialidades en horarios específicos y las ciudades no colapsan por la planeación que hay para hacerlo.

Bertello Hernández además consideró que hay una falta de inversión en transporte público que, a su vez, fue subsanado por el transporte privado de personal.

“Eso está haciendo que colapse la ciudad porque no hay rutas definidas de manera estratégica. Aunque sabemos de dónde a dónde se mueve la gente, no se está invirtiendo en lo que realmente necesita la gente y no son puentes vehiculares, es más bien invertirle cómo se mueve la gente y darles una mejor calidad de vida destacando este tema de la cantidad de emisiones que generan los vehículos motorizados”, puntualizó la urbanista.

PODRÍAN HACERSE EN OTRO PUNTO

Por su parte, Griselda Salas quien es docente de la Universidad Autónoma de Coahuila y miembro de la Asociación Mexicana de Urbanistas en el estado, consideró que sí pudieron realizarse los conciertos en otro punto de la ciudad.

Agregó “que la decisión no fue la adecuada” porque pudo interferir con el descanso de muchas personas, considerando que ahora hay muchas empresas que manejan tres turnos.

“Considero que hay otros lugares más adecuados para este tipo de eventos como los biblioparques o el estadio Francisco I Madero. Hay muchos lugares en donde se pudo haber hecho el espectáculo, con mejores medidas de seguridad y con una mayor organización”, detalló Salas.