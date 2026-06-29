Transportistas bloquean la carretera Monterrey-Saltillo; denuncian extorsiones

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    Transportistas bloquean la carretera Monterrey-Saltillo; denuncian extorsiones
    Transportistas exigen atención del alcalde de Santa Catarina y denunciar presuntas extorsiones de agentes de Tránsito. CORTESÍA

Los transportistas denunciaron presuntas extorsiones de agentes de Tránsito del Ayuntamiento de Santa Catarina

MONTERREY, NL.- Ante las presuntas extorsiones de agentes de Tránsito del municipio de Santa Catarina, transportistas mantienen este lunes bloqueos en la Carretera Monterrey–Saltillo, en Nuevo León.

Los inconformes solicitan ser atendidos por el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, pero no han logrado obtener una audiencia, por lo que arrancaron un bloqueo en ambos sentidos de la arteria que comunica los estados de Nuevo León y Coahuila.

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$!La vialidad permanece afectada mientras los inconformes exigen ser atendidos por autoridades municipales.
La vialidad permanece afectada mientras los inconformes exigen ser atendidos por autoridades municipales. CORTESÍA

Los transportistas comenzaron con el bloqueo a las 10:00 horas y continuaban durante esta tarde.

Primero bloquearon la carretera en ambos sentidos en dirección a Nuevo León y más tarde cerraron los carriles en dirección hacia el vecino estado de Coahuila.

Posteriormente abrieron un solo carril. La serie de bloqueos mantiene la vialidad colapsada en esta importante vía, ya que los manifestantes buscan la entrega de un pliego petitorio a la autoridad con sus demandas y las quejas por las extorsiones de las cuales son objeto.

En el lugar no se había presentado ninguna autoridad del ayuntamiento, por lo que los manifestantes procedieron al cierre como una forma de presión para ser atendidos en sus demandas y poner un freno a las extorsiones y cobros indebidos de agentes de tránsito municipales.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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