Transportistas bloquean la carretera Monterrey-Saltillo; denuncian extorsiones

Los inconformes solicitan ser atendidos por el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, pero no han logrado obtener una audiencia, por lo que arrancaron un bloqueo en ambos sentidos de la arteria que comunica los estados de Nuevo León y Coahuila.

MONTERREY, NL.- Ante las presuntas extorsiones de agentes de Tránsito del municipio de Santa Catarina, transportistas mantienen este lunes bloqueos en la Carretera Monterrey–Saltillo, en Nuevo León.

Los transportistas comenzaron con el bloqueo a las 10:00 horas y continuaban durante esta tarde.

Primero bloquearon la carretera en ambos sentidos en dirección a Nuevo León y más tarde cerraron los carriles en dirección hacia el vecino estado de Coahuila.

Posteriormente abrieron un solo carril. La serie de bloqueos mantiene la vialidad colapsada en esta importante vía, ya que los manifestantes buscan la entrega de un pliego petitorio a la autoridad con sus demandas y las quejas por las extorsiones de las cuales son objeto.

En el lugar no se había presentado ninguna autoridad del ayuntamiento, por lo que los manifestantes procedieron al cierre como una forma de presión para ser atendidos en sus demandas y poner un freno a las extorsiones y cobros indebidos de agentes de tránsito municipales.