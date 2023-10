Tras cuatro años de desaparición, mujer hallada en Acuña ya se encuentra en Saltillo con su familia

Su ex pareja aseguró que Alejandra Monserrath no contaba con reporte de desaparición y se fue desde hace 4 años “detrás de la droga”

Alejandra Monserrath, de 31 años, se fue con una de sus parejas a la ciudad de Ramos Arizpe en el 2019, y después ya nadie dio razón de ella ni de su paradero.

Su ex pareja, Hugo N, cuenta que ella dejó a sus dos hijos con él y todavía los cuida. No puso reporte de desaparición, pero pidió a un agente de la Fiscalía General del Estado que “le echara la mano” para encontrar a Alejandra, pues su hija todavía preguntaba por ella.

“Estuvimos muy preocupados por mucho tiempo, nunca la encontraron, nunca se supo nada de ella. El novio con el que andaba volvió, yo no lo conozco ni nada, pero supimos que había regresado a Ramos y fui a preguntarle dónde estaba ella y no me supo decir, solo me dijo que se fueron para Acuña y que ya no la encontró”, explica Hugo al teléfono, en entrevista para VANGUARDIA.

Dijo que ella era consumidora de cristal. “Por eso se fue, buscando droga”.

Ahora que fue localizada en Ciudad Acuña, la Fiscalía se puso en contacto con Hugo para reportarle que la habían encontrado, muy deteriorada físicamente, que vagaba por las calles.

“Según me dijeron que la habían encontrado unos policías porque estaba intoxicada y fue por un tatuaje que le hallaron, porque ella ya está en muy malas condiciones, está muy mal físicamente. Yo le quería ayudar, quería internarla en un anexo de los de Cristo Vive, pero nunca quiso ni por su hija”, explicó Hugo.

Desde ayer, la mujer se encuentra con sus familiares en Saltillo, después de que Hugo viajara hasta Ciudad Acuña para reconocerla, y también para que los niños vieran a su mamá.

“Fuimos porque mi hija pedía ver a su mamá, entramos y salimos luego luego, nos la entregaron, ya nada más le agradecí a los de la Fiscalía y ya nos regresamos a Saltillo, la fui a dejar a casa de su mamá. Yo tengo a mi pareja y mis hijos, yo lo único que quiero es ayudarla”, dijo Hugo al teléfono.