Tras muerte de Vianey, taxistas de Saltillo señalan que pasajeras ‘son un riesgo’

Conductores aseguran que no sólo las jóvenes son “víctimas”; como taxistas no saben con qué intenciones se sube la gente a su vehículo, apuntan.

Taxistas de Saltillo manifestaron en redes sociales el temor de ser acusados por un delito como secuestro, acoso o violación cuando abordan a mujeres jóvenes con delirio de persecución, trastornos mentales o en estado de ebriedad, considerando un riesgo trasladar pasajeras.

Aunque reconocen que el conductor Gerardo “N” incurrió en una falta grave al no detenerse o cambiar la dirección que solicitaba Vianey Alejandra al momento de abordar, por lo que no emprenderán manifestaciones para su defensa.

Sin embargo, la mayoría lamentan los hechos y ven un recordatorio de lo que pueden enfrentar si no son precavidos con sus pasajeros, quienes expresaron su negativa a trasladar jovencitas o mujeres en general.

“A alguien más le ha pasado subir chicas, con delirio de persecución, paranoicas o esquizofrénicas, no digo sea el caso, pero a mí me ha pasado y es un riesgo, en verdad”, comentó el usuario Christian Esquivel en grupos de Facebook que reúne experiencias de ruleteros en Saltillo.

Más conductores de taxis coincidieron en que, debido a la protección que hoy se ofrece a las mujeres en los tribunales, es un riesgo abordarlas cuando viajan solas, en la madrugada o en algún estado de vulnerabilidad, pues una acusación basta para que ellos “vayan a dar al bote”.

“A mí se me quedó una señorita dormida y no despertaba para nada, ella solo me dijo que al Toreo y ya no supo nada, lo que hice fue revisar su bolsa y chequé su credencial la lleve a su domicilio. Salió el papá de primero me la hizo de tos, pero ya después supo y hasta propina me dio”.

Expresó otro conductor de Taxis, quien consideró como moraleja de dicha experiencia que “uno siempre está expuesto, tanto el pasajero como el chofer, no sabemos a quién subimos ni que intenciones tengan”.

Mientras que muchos otros conductores manifestaron que, como la situación no compromete el bienestar de todo el gremio, para todos era mejor quedarse callados y evitar “hacer grilla” pues el desprestigio y acusación de violentos se generaliza, asimismo agregaron que la mayoría de la opinión pública defenderá mucho más a otros conductores de taxi que de cualquier otro transporte público o privado.

“Siempre en el servicio público es peligro, andes de taxista o en cualquier aplicación, todos andamos por algo y más para llevar el sustento a la casa, y en estos casos, dónde están todos los delegados sindicales, como no ahí no hay beneficio alguno por eso no andan aquí”, comentaron los ruleteros.