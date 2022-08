“A mí siempre me ha gustado dar clases, tanto en San Luis como aquí en Coahuila. Yo no busqué a la escuela sino que la escuela me buscó a mí y me gusta dar clases, que todos los alumnos que quieran puedan venir”, comentó la maestra, quien estudió en el Instituto Potosino de Bellas Artes “Julián Carrillo”, en una entrevista con VANGUARDIA, publicada el 29 de noviembre del 2018, a propósito de esa exposición.

Una mujer reservada, dio pocas entrevistas y prefería mantener un perfil bajo. En aquella ocasión comentó que “el artista plástico es el más modesto de todos los artistas, porque no vive del aplauso”, en referencia a que hacía arte para ella misma.

Publicidad