Tres periodistas de VANGUARDIA obtienen el Premio Estatal de Periodismo 2022

El Gobierno del Estado, dió a conocer la lista de las y los ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2022, con el que tres periodistas de VANGUARDIA son reconocidos en las categorías de prensa y periodismo digital.

En Prensa, los periodistas de VANGUARDIA galardonados son Luis Armando Ríos Mata, por la entrevista a “Svea Hernández, la científica coahuilense que colabora con la NASA en el telescopio espacial James Webb”, publicada el 28 de diciembre del 2021.

El periodista Armando Ríos, ha publicado en revistas locales, blog’s nacionales y medios radiofónicos locales y en la Ciudad de México desde 2012, y cuenta con el Premio Estatal de Periodismo 2017.

Cubre principalmente temas relacionados con los derechos humanos en el panorama de la migración, familiares de personas desaparecidas, así como a las Organizaciones No Gubernamentales encargadas de la promoción de los Derechos Humanos y a las propias Comisiones.

En el género de Noticia, obtuvo el galardón Edgar Leonel González Torres, por “Van por agua del Pánuco para garantizar abasto, ante crecimiento de Saltillo y Región Sureste de Coahuila”, que fue publicada en la edición del 23 de abril de este 2022.

Edgar González, es un periodista con más de 25 años de trayectoria en medios escritos, y se desempeña en la cobertura de temas como corrupción, rendición de cuentas, transparencia, políticas públicas, electoral y política. Asimismo, es abogado de profesión y apasionado de los métodos alternativos para la solución de conflictos.

Mientras que en WEB, Periodismo Digital, en la Categoría Mejor Trabajo Periodístico en portal web, la periodista Martha Guadalupe Santos de León, fue reconocida por su trabajo “Diego y la conquista de la identidad”, de Semanario del Periódico Vanguardia publicada el 25 de enero del 2022.



La periodista Martha Santos, también fue reconocida con la Presea “Rosendo Guerrero Carlos”, como reconocimiento a sus 40 años de trayectoria periodística.

Cabe mencionar que este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.