UAdeC conmemora 50 años de la Coordinación Sureste y destaca a su primera mujer al frente

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) celebró los 50 años de su Coordinación de Unidad Sureste con una sesión solemne del Consejo Universitario, evento que reunió a más de 150 universitarios. El acto protocolario incluyó la develación de una placa alusiva al medio siglo de existencia de la coordinación. La ceremonia sirvió de marco para reconocer la trayectoria de los 13 coordinadores que han dirigido la unidad, destacando el hito de la actual titular, Eva Kerena Hernández, como la primera mujer en ocupar el cargo.

“Hemos tenido 13 coordinadores, excelentes universitarios que han aportado a esta coordinación con su esencia, sus conocimientos y todo el trabajo realizado durante este tiempo”, expresó la coordinadora Eva Kerena Hernández. Al reflexionar sobre su nombramiento, la funcionaria subrayó el valor de la inclusión de género en los puestos directivos de la máxima casa de estudios. “Para mí es un honor ser la primera. Hablaba con una directora sobre lo importante que es abrir brecha para otras mujeres y no ser la última; debemos lograr que haya más mujeres en definitiva”, puntualizó.

La coordinadora resaltó que el futuro de la Unidad Sureste se basa en la colaboración dentro de la comunidad universitaria. Subrayó que “el trabajo colaborativo entre compañeros y compañeras universitarias es determinante”. Actualmente, la Coordinación Sureste abarca 28 unidades académicas y cinco centros de investigación, con presencia en Saltillo, Arteaga, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe.

La labor esencial de la coordinación es impulsar el trabajo regional conjunto con los directores de las unidades académicas. “Nos toca conjuntar y trabajar con las y los directores para un trabajo colaborativo regional, en el que identificamos necesidades específicas de la región y, con base en ellas, enfocamos programas y actividades”, detalló Hernández. El origen de la coordinación se remonta a la autonomía de la universidad, que propició la creación de unidades regionales. “Nacemos de la autonomía de la universidad; se tenía que vivir entre unidades regionales para satisfacer las necesidades de las personas en cada zona, y de ahí nacemos”, explicó la coordinadora. Como parte del homenaje a la historia de la Unidad Sureste, en el marco de la sesión también se develó la galería de coordinadores, cuyas fotografías estarán en las oficinas. Este acto busca honrar “a quien honor merece y a quien ha venido a aportar a esta coordinación”, concluyó Eva Kerena Hernández.