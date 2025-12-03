Necesaria coordinación de Coahuila con Federación ante contaminación de empresas en NL

Saltillo
/ 3 diciembre 2025
    Necesaria coordinación de Coahuila con Federación ante contaminación de empresas en NL
    La contaminación ambiental en Saltillo se agrava por los altos índices que reporta la Zona Metropolitana de Monterrey. Foto: Especial

The Guardian y Quinto Elemento Lab publicaron que empresas de NL emiten niveles alarmantes de plomo, cadmio y arsénico al aire; esa contaminación alcanzaría a Saltillo

La coordinación entre Coahuila, Nuevo León y la Federación es indispensable ante los niveles de contaminación generados por empresas en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM).

La secretaria de Medio Ambiente de Coahuila (SMA), Susana Estens de la Garza, explicó este miércoles que actualmente se trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Aumentan días con mala calidad del aire de 2024 a 2025

“Es un trabajo que estamos haciendo en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León y será parte de la información que se obtenga de los filtros que se recolectan, los cuales luego deben caracterizarse para conocer de qué están compuestos estos polvos urbanos”, afirmó.

Esta semana, Grupo Reforma publicó una investigación realizada por The Guardian y Quinto Elemento Lab, en la que se reveló que en la ZMM diversas empresas emiten niveles alarmantes de contaminantes al aire, particularmente plomo, cadmio y arsénico.

El reportaje tomó como base los informes de contaminantes que las empresas —principalmente recicladoras y plantas de manufactura— entregan tanto a la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En junio de este año, Armando Retama, consultor contratado por la SMA, expuso ante el Comité Técnico de la Calidad del Aire que, con datos preliminares y aún sin información más precisa, se observa que parte de la contaminación en la Zona Metropolitana de Saltillo (ZMS) proviene de la ZMM.

También informó que la red de 25 monitores de bajo costo instalados para medir partículas de 2.5 micras —hoy ampliada a 33— detectó una mayor presencia de contaminantes durante las noches.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: El asfixiante panorama de la calidad del aire

“El que The Guardian haya hecho esta aseveración sobre la presencia de plomo nos obliga a remitirnos a su fuente de información para conocerla. No digo que no exista, sino que debemos revisar el origen del dato. En caso de confirmarse, la coordinación con la Federación se vuelve aún más importante, pues este tema es de su competencia”, señaló Estens de la Garza ante una pregunta expresa de VANGUARDIA sobre la investigación.

La funcionaria recordó que, según el reportaje, “una sola acerera de la ZMM reportó emitir más plomo al aire, en un año, que todas las empresas juntas de la zona metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, el área urbana más poblada de Estados Unidos”. El plomo, advirtió la investigación, es un metal pesado capaz de causar daño cerebral en niños.

Asimismo, se expuso que algunas plantas industriales en la ZMM emiten cantidades de cadmio y arsénico —elementos considerados cancerígenos— en niveles que rara vez se registran en zonas densamente pobladas de Estados Unidos.

$!La Secretaria del Medio Ambiente afirmó que debe trabajarse en conjunto con autoridades federales y Nuevo León.
La Secretaria del Medio Ambiente afirmó que debe trabajarse en conjunto con autoridades federales y Nuevo León. Foto: Especial

SE BUSCARÁ PRESUPUESTO PARA ACTUALIZAR INVENTARIO

Estens de la Garza señaló que “ya se debe renovar” el Inventario de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI), pues el más reciente en Coahuila tiene como año base 2016.

Sobre el presupuesto para actualizarlo en 2026, comentó: “No está contemplado, pero buscaremos la manera de sacarlo”.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Detectan mayor contaminación del aire por las noches... que vendría de Monterrey

Durante su comparecencia, destacó también la instalación de la red de monitoreo con 33 sensores distribuidos en la Región Sureste.

“Hemos avanzado en el diagnóstico iniciado el año pasado gracias a los microsensores. Actualmente se realiza la validación por parte de un especialista externo para que pueda ser objeto de una publicación, pues se han encontrado datos muy interesantes”, señaló.

El Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Coahuila de Zaragoza 2017-2026 (ProAire) planteó adquirir seis estaciones normadas de monitoreo para 2026, pero hasta ahora solo se ha comprado una.

Al respecto, Estens afirmó que “lo tenemos como una necesidad que se presentará. Probablemente podría financiarse con el impuesto sobre nómina, pero eso lo determinará el comité del ISN”.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Concentran aire contaminado zonas industrial oriente, centro-sur y área de pedreras

A diferencia de los microsensores instalados por la SMA y el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN), que solo miden partículas PM 2.5 y PM 10, las estaciones normadas también registran contaminantes criterio: ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO).

Actualmente, la Región Sureste cuenta con una estación en Saltillo y otra en Ramos Arizpe. El ProAire proyectó la adquisición de más equipos para Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Nava, Frontera y Sabinas.

Temas


Contaminación
Contaminación Ambiental
Contaminación Del Aire

Localizaciones


Monterrey
Saltillo

true

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Recordaron que desde el sexenio anterior, que encabezó Andrés Manuel López Obrador, se ha utilizado la plataforma presidencial para promover una ideología política, por lo que llamó a emitir las medidas cautelares necesarias.

Afirman que Sheinbaum utilizó recursos públicos para mitin de la 4T
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un mitin en Caracas.

Enfrenta Maduro la amenaza de Trump con nuevas medidas de seguridad: cambiar de cama y celular
Las personas que toman fármacos como Ozempic dicen que su apetito se evapora.

¿Pueden los fármacos como Ozempic tratar el trastorno por atracón?
true

Facilitar la inversión, el empleo de calidad y reducir el impacto ambiental mediante una nueva Ley: Caso en Saltillo

true

Coahuila: ‘Anexos’, la evidencia de un fracaso estatal
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
Las empresas ganadoras de las licitaciones avanzan en las demoliciones y adecuaciones iniciales del nuevo recinto ferial de Saltillo.

En 2025 se invirtieron 37 mdp en el nuevo centro de convenciones