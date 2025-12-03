Necesaria coordinación de Coahuila con Federación ante contaminación de empresas en NL

La coordinación entre Coahuila, Nuevo León y la Federación es indispensable ante los niveles de contaminación generados por empresas en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). La secretaria de Medio Ambiente de Coahuila (SMA), Susana Estens de la Garza, explicó este miércoles que actualmente se trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Aumentan días con mala calidad del aire de 2024 a 2025 “Es un trabajo que estamos haciendo en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León y será parte de la información que se obtenga de los filtros que se recolectan, los cuales luego deben caracterizarse para conocer de qué están compuestos estos polvos urbanos”, afirmó. Esta semana, Grupo Reforma publicó una investigación realizada por The Guardian y Quinto Elemento Lab, en la que se reveló que en la ZMM diversas empresas emiten niveles alarmantes de contaminantes al aire, particularmente plomo, cadmio y arsénico. El reportaje tomó como base los informes de contaminantes que las empresas —principalmente recicladoras y plantas de manufactura— entregan tanto a la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

😷💨| La contaminación industrial en Monterrey es tan alta que figura como el área metropolitana con la peor contaminación por partículas suspendidas de México, Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con un estudio global reciente que analizó las tendencias hasta 2019.... pic.twitter.com/fJOBBTxPlH — Quinto Elemento Lab (@quintoelab) December 3, 2025

En junio de este año, Armando Retama, consultor contratado por la SMA, expuso ante el Comité Técnico de la Calidad del Aire que, con datos preliminares y aún sin información más precisa, se observa que parte de la contaminación en la Zona Metropolitana de Saltillo (ZMS) proviene de la ZMM. También informó que la red de 25 monitores de bajo costo instalados para medir partículas de 2.5 micras —hoy ampliada a 33— detectó una mayor presencia de contaminantes durante las noches. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: El asfixiante panorama de la calidad del aire “El que The Guardian haya hecho esta aseveración sobre la presencia de plomo nos obliga a remitirnos a su fuente de información para conocerla. No digo que no exista, sino que debemos revisar el origen del dato. En caso de confirmarse, la coordinación con la Federación se vuelve aún más importante, pues este tema es de su competencia”, señaló Estens de la Garza ante una pregunta expresa de VANGUARDIA sobre la investigación. La funcionaria recordó que, según el reportaje, “una sola acerera de la ZMM reportó emitir más plomo al aire, en un año, que todas las empresas juntas de la zona metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, el área urbana más poblada de Estados Unidos”. El plomo, advirtió la investigación, es un metal pesado capaz de causar daño cerebral en niños. Asimismo, se expuso que algunas plantas industriales en la ZMM emiten cantidades de cadmio y arsénico —elementos considerados cancerígenos— en niveles que rara vez se registran en zonas densamente pobladas de Estados Unidos.

SE BUSCARÁ PRESUPUESTO PARA ACTUALIZAR INVENTARIO Estens de la Garza señaló que “ya se debe renovar” el Inventario de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI), pues el más reciente en Coahuila tiene como año base 2016. Sobre el presupuesto para actualizarlo en 2026, comentó: “No está contemplado, pero buscaremos la manera de sacarlo”. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Detectan mayor contaminación del aire por las noches... que vendría de Monterrey Durante su comparecencia, destacó también la instalación de la red de monitoreo con 33 sensores distribuidos en la Región Sureste. “Hemos avanzado en el diagnóstico iniciado el año pasado gracias a los microsensores. Actualmente se realiza la validación por parte de un especialista externo para que pueda ser objeto de una publicación, pues se han encontrado datos muy interesantes”, señaló.

😷💨| Las plantas industriales de manufactura y reciclaje que operan en la zona metropolitana de Monterrey liberan más metales pesados tóxicos al aire de la ciudad que las cantidades totales reportadas en muchos estados de Estados Unidos, así como más dióxido de carbono que casi... pic.twitter.com/3pnOXhOmpe — Quinto Elemento Lab (@quintoelab) December 2, 2025