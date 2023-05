La búsqueda de Sofía no se inició hasta que sus familiares pudieron entrar en contacto con la Fundación para la Justicia, a pesar de que en el cuerpo de su madre fueron localizados documentos de identidad de la niña.

“Aún así, en las estadísticas oficiales Sofi no existe: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no da cuenta de ella”, refirieron las asociaciones civiles.

De acuerdo con Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, Sofía concentra tres de las principales vulnerabilidades que incrementan los riesgos y la urgencia de encontrarla. Es mujer, es niña y es persona migrante.

Por estas condiciones, el comité internacional dirigió la Acción Urgente 1508/2022 al Estado mexicano, para exigir su búsqueda inmediata y exhaustiva. El CED resaltó que aunque la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila había dado vista a la Fiscalía General del Estado, “hasta el momento, se desconocen las acciones de investigación realizadas”.

“Se ha limitado a realizar acciones formales de solicitud de información, las cuales son insuficientes e inadecuadas tomando en consideración la vulnerabilidad extrema en la que se encuentra la niña y las circunstancias en las que ocurrió su desaparición forzada”, refiere el informe del comité internacional.

Fundación para la Justicia, Red por los Derechos de la Infancia en México, Texas Nicaragua Comunity y Familias Unidas, aseguraron que a 11 meses de haberse emitido la Acción Urgente, el gobierno mexicano “no ha demostrado la voluntad suficiente ni la capacidad para cumplir con sus términos, es decir localizar a Sofía e identificar a los perpetradores”.