Urge atender planeación metropolitana: Coparmex Coahuila Sureste

Miguel Monroy habla sobre la importancia de que los planes no se queden en papel, sino que se sigan una hoja de ruta

La competitividad de la Región Sureste de Coahuila está en riesgo si no se atiende la planeación metropolitana en coordinación con el estado de Nuevo León, así lo consideró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Coahuila Sureste, Miguel Monroy en entrevista exclusiva para VANGUARDIA.

El dirigente patronal explicó que si no se contemplan los problemas que se acercan a la región por falta de planeación entre gobierno y la Iniciativa Privada (IP), se puede perder la competitividad o bien, un mal aprovechamiento del fenómeno del “nearshoring”.

Agregó que aunque la región no va a dejar de ser una zona atractiva para la inversión por la cercanía con Estados Unidos, existe el riesgo de que se convierta en la única ventaja competitiva.

“El tema es que con ejercicios de planeación podamos hacer proyecciones que nos permitan tomar decisiones para ir haciendo más competitiva esta región y poder trascender, ser líderes en las grandes ligas”, detalló.

Miguel Monroy mencionó que la región ya presenta síntomas de esa falta de organización entre los municipios de la Región Sureste de Coahuila en conjunto con Nuevo León como la congestión de la carretera Saltillo-Monterrey.

Mencionó que infraestructura, medio ambiente, conectividad y vivienda son problemáticas que aún están a tiempo de planearse, siendo todas urgentes en la misma medida.

El líder de Coparmex reconoció que se hace un buen trabajo en oficinas como el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (Implan) aunque consideró que debe realizarse un trabajo similar con Arteaga y Ramos Arizpe, priorizando la coordinación entre los tres municipios.

“El tema es quién está haciendo la planeación esa planeación de futuro Porque si tenemos algunos estudios de ejercicios bien interesantes como el que hizo Coperes (Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo de la Región Sureste del Estado de Coahuila) pero nos quedamos en detectar las necesidades y no instrumentamos un plan para resolverlas”, detalló Monroy.

LISTA PARA RECIBIR 60 MIL PERSONAS

Monroy explicó que ante el fenómeno del “nearshoring”, la región sureste de Coahuila necesita 20 mil empleados formales, lo cual se traduce en esperar hasta 60 mil personas más.

“Es un tema que debemos atender no solamente desde los organismos empresariales sino a nivel macro para ver todas las aristas. El tema económico, el tema de salud y vivienda, el tema de infraestructura, el tema ecológico y cuál va a ser su impacto y en consecuencia cuáles son los planes y proyectos que necesitamos precisamente para que no nos tome por sorpresa y no atenderlos cuando ya los tengamos encima”, detalló Monroy.

Al respecto, el presidente de la Coparmex indicó que la región sí está lista para recibir esa cantidad de nuevos habitantes porque tiene la capacidad de adaptarse y resolver la problemática.

No obstante también indicó que es importante atender la vivienda económica pues aunque el Infonavit brinda créditos, ya no hay propiedades para trabajadores en precios cercanos a los 600 mil pesos.

En ese sentido indicó que valdría la pena desarrollar complejos habitacionales en terrenos entre Monterrey y Ramos Arizpe, entendiendo las dificultades de urbanización que ello conlleva.

OPORTUNIDAD EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

El presidente de Coparmex en la región puso sobre la mesa la necesidad de invertir en infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías, aprovechando la existente y la cercanía con Estados Unidos.

Monroy explicó que existe la posibilidad de implementar una terminal intermodal en el ejido Paredón de Ramos Arizpe considerando que convergen las líneas de Ferromex y Kansas City Southern.

Transportar una caja de trailer tiene el mismo costo que un vagón de tren, con la diferencia que al vagón le cabe el equivalente a cuatro cajas de trailer, destacó el entrevistado.

Agregó que lo anterior aprovecharía las gestiones que realiza el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Economía para la remodelación del Puente Internacional Piedras Negras.